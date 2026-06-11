Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καλλιθέα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τον τραυματία στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του ενδέχεται να είναι σοβαρή.

Στο σημείο η Τροχαία

Αμέσως μετά το ατύχημα, στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Παράλληλα, ξεκίνησε η προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Εξετάζονται οι συνθήκες της σύγκρουσης

Οι Αρχές συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία από το σημείο, ενώ δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του τραυματία ή για το πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.