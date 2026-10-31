Κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλλιθέα, έπειτα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβας σε όχημα.

Ειδικότερα, άγνωστος κάλεσε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε αυτοκίνητο της περιοχής. Στο σημείο έσπευσε άμεσα και επιχειρεί ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), διεξάγοντας εξονυχιστικούς ελέγχους.

Εξαιτίας της αστυνομικής επιχείρησης, έχει τεθεί σε εφαρμογή προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Σκρα.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός για τα οχήματα και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα που περικλείεται μεταξύ των οδών Μεσολογγίου και Ανδρομάχης, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των πυροτεχνουργών.