Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα μεταξύ δέκα νεαρών ατόμων, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 17χρονου. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, μετά το φονικό, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε 14 προσαγωγές υπόπτων ατόμων.

Έπειτα από πολύωρες καταθέσεις, ο δράστης, ο οποίος είναι κοντά σε ηλικία με το θύμα εντοπίστηκε, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μέχρι νωρίς το πρωί δεν είχε αναζητηθεί από κανένα φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο.

Σημειώνεται πως το μαχαίρι της δολοφονίας, το οποίο βρέθηκε σε ένα παλιό κτήριο της περιοχής, εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να βρεθούν δαχτυλικά αποτυπώματα.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Όλα ξεκίνησαν όταν λίγο μετά τις 00:00, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται και πολύ γρήγορα χάθηκε ο έλεγχος, καθώς ένα από αυτά έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 17χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαπληκτισμός σημειώθηκε αρχικά από ένα πάρκο της περιοχής και στη συνέχεια ο δράστης με τα υπόλοιπα άτομα, ξεκίνησαν να κυνηγούν το θύμα ως την οδό Μεγαλουπόλεως, όπου και έγινε η δολοφονία.

Δείτε βίντεο από το σημείο που έγινε η φονική συμπλοκή:

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Ιπποκράτειο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε το μαχαίρι του φονικού πεταμένο σε ένα παλιό κτήριο της περιοχής, ενώ αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους, προκειμένου να αντιληφθούν τι έχει συμβεί.

Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα κίνητρα της συμπλοκής εκτιμάται πως είναι οπαδικά. Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας μαζί με το Ανθρωποκτονιών εργάζονται προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στην Καλλιθέα.

«Από τις φωνές ξύπνησα – Φώναζε βοήθεια, βοήθεια!»

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στη «Ζούγκλα» και τόνισε πως ο ανήλικος δεν είχε τις αισθήσεις του, όταν τον βρήκαν αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. «Αστυνομικοί ήταν πάνω από το παιδί και του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή», χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται.

«Από τις φωνές ξύπνησα, το παιδί φώναζε βοήθεια, βοήθεια!», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Δείτε βίντεο από την μαρτυρία γειτόνισσας στη «Ζούγκλα»:

Περίοικοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό, όταν άκουσαν έναν σύντομο, αλλά πολύ έντονο καβγά. Τότε βγήκαν στον δρόμο και αντίκρισαν τον νεαρό αιμόφυρτο στο έδαφος.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, «πρόκειται για οπαδικές διαφορές», τονίζοντας ότι οπαδοί ομάδας «του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά». «Ήμουν εκεί. Ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν», υπογράμμισε η γυναίκα.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «τον είδαμε στον δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά… Για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του».

Η γειτόνισσα έκλεισε λέγοντας ότι «η αστυνομία ήρθε γρήγορα, αλλά το ασθενοφόρο άργησε πολύ, ίσως και πάνω από μισή ώρα».

Δείτε εικόνες από το σημείο του φονικού: