Η υπόθεση του ξυλοδαρμού με ρόπαλο των δύο Αιγυπτίων από οδοντίατρο την περασμένη Πέμπτη (04/06) στην Καλλιθέα ερευνάται εξονυχιστικά από την αστυνομία για τα πραγματικά αίτια του περιστατικού, καθώς υπάρχουν εντελώς αντίθετοι ισχυρισμοί για το αν τελικά ήταν διαρρήκτες ή όχι, οι δύο νεαροί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις καταθέσεις του 55χρονου οδοντίατρου και της συζύγου του δεν γίνεται καμία αναφορά στο ρόπαλο του μπέιζμπολ που αποτυπώνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση με το ρόπαλο:

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει την κατάθεση της συζύγου του οδοντίατρου. Η γυναίκα ήταν εκείνη που είδε τους δύο Αιγύπτιους στο προαύλιο του σπιτιού της, όπως αναφέρει και ειδοποίησε τον σύζυγό της.

«Στις 12:30 βρισκόμουν στο σπίτι μου στην Καλλιθέα ,που είναι μονοκατοικία και βγήκα στο μπαλκόνι για να απλώσω ρούχα. Όταν βγήκα είδα δύο άτομα τα οποία είχαν προλάβει να παραβιάσουν την πόρτα της αυλής μου και καθώς είχαν μπει στην αυλή έβγαζαν φωτογραφίες την μονοκατοικία. Με τους που τους είδα τρόμαξα και ανησύχησα μην μπουν μέσα στο σπίτι και κατευθείαν τους ρώτησα άμα θέλουν κάτι και θα φώναζα την αστυνομία».

Η σύζυγος του οδοντιάτρου, όπως είπε, ειδοποίησε τον σύζυγό της, ο οποίος εργάζεται σε κοντινή απόσταση και εκείνος με την σειρά του αποφάσισε να ακολουθήσει τους δύο Αιγύπτιους.

«Τα άτομα σταμάτησαν σε στάση λεωφορείου και παρέμειναν για 15 λεπτά χωρίς να επιβιβαστούν όμως σε κάποιο. Όταν έφθασε ο άντρας μου του έδειξα τα άτομα και κινήθηκε προς το μέρος τους .

Όταν τους πλησίασε τους έπιασε και τους δύο από τα χέρια όμως αυτοί κάνοντας απότομες βίαιες κινήσεις του ξέφυγαν και άρχισαν να τρέχουν. Ο ένας από αυτούς φορούσε παντόφλες και με το που πήγε να τρέξει σκόνταψε και έπεσε στο δρόμο χτυπώντας στο κεφάλι. Τον άλλο τον ακινητοποίησαν περαστικά άτομα, τα οποία είδαν το περιστατικό και άκουσαν τις φωνές του άνδρα μου».

Καμία αναφορά δεν έγινε στο ρόπαλο, που χρησιμοποίησε ο σύζυγός της στον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων.

«Νόμιζα ότι ενδιαφέρονται για το κατάστημα του ισογείου»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάθεση εργαζόμενου της περιοχής που βρισκόταν στο σπίτι του οδοντιάτρου.

«Στις 10:50 είδα ένα άτομο μελαχρινού χρώματος να μιλά με τη συνεργάτιδά μου και μόλις τελείωσε έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Τον ρώτησα τι ήθελε και μου είπε ότι ήθελε να μάθει για το κλειστό κατάστημα που βρίσκεται σε ισόγειο μονοκατοικίας ,όμως εγώ έβλεπα το άτομο μαζί με έναν ακόμα να κάνουν βόλτες και ύποπτες κινήσεις και να βγάζει φωτογραφίες το συγκεκριμένο σπίτι.

Εγώ συνέχισα την εργασία μου και μετά από μία ώρα τους είδα να βρίσκονται εντός της αυλής του καταστήματος όμως δεν έδωσα σημασία καθώς νόμιζα ότι ενδιαφέρονται για το κατάστημα του ισογείου».

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο Αιγύπτιοι φωτογράφιζαν την οικία του οδοντίατρου στην Καλλιθέα και είναι πιθανό το ενδεχόμενο να μην εισήλθαν ποτέ στην πολυκατοικία ή στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν, όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό.

Η σύζυγος του 55χρονου ήταν αυτή που αρχικά είδε δύο άτομα έξω από το κτήριο να φωτογραφίζουν την πολυκατοικία, και επικοινώνησε μαζί του, προκειμένου να τον ενημερώσει. Ο οδοντίατρος έσπευσε στο σημείο, έχοντας μαζί του ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και αφού εντόπισε τους δύο Αιγύπτιους σε στάση λεωφορείου που βρισκόταν κοντά στην πολυκατοικία, ακολούθησε η επίθεση.

Μετά το βίαιο επεισόδιο, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου οδοντιάτρου, αλλά και των δύο Αιγυπτίων.

Σοβαρές ποινικές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος άνδρας, μετά από την επίθεση στους δύο νεαρούς αιγυπτιακής καταγωγής. Κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ δεν αποκλείεται να διερευνηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας, ανάλογα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Για τους νεαρούς, φερόμενους διαρρήκτες, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν, η κατηγορία αφορά προπαρασκευαστική ενέργεια κλοπής και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, αλλά και ο πραγματικός λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.