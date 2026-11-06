Μέσα σε ειδική κρύπτη στο αυτοκίνητο του έκρυβε το παράνομο εμπόρευμα του ο νεαρός που συνελήφθη στην περιοχή της Καλλιθέας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Περιπολούσαν και εντόπισαν τον 27χρονο να κινείται με όχημα, τον έκριναν ύποπτο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Λίγο αργότερα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, έτοιμες προς διακίνηση. Όμως δεν είχε στην κατοχή του μόνο αυτά τα ναρκωτικά.

Βίντεο από τον αστυνομικό έλεγχο εντός του οχήματος του νεαρού:

«Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμα τέσσερις νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης τις οποίες είχε αποκρύψει εντός του εσώρουχού του». Με χειροπέδες ο νεαρός οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Καλλιθέας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.