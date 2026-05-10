Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με το αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος άνδρας άρχισε να πυροβολεί μέσα σε κλαμπ, τραυματίζοντας μία γυναίκα.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο κλαμπ στην Καλλιθέα συνέβη το πρωί της Κυριακής (10/5), και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 43χρονης συζύγου του ιδιοκτήτη.

Ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την καταδίωξη του αυτοκινήτου του δράστη, που πυροβόλησε στην Καλλιθέα σκορπώντας τον πανικό μέσα στο κλαμπ, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται η καταδίωξη του άνδρα αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς να έχει καταφέρει να απομακρυνθεί ο 58χρονος, οι αστυνομικοί τον ακινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν.