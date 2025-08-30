Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία του Αλιβερίου, μετά τον θάνατο ενός ζευγαριού, το πρωί της Παρασκευής (29/8), όταν η μοτοσικλέτα τους συγκρούστηκε μετωπικά με τζιπ στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Λέπουρων.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ο 45χρονος Γιάννης Καράπας, γνωστός δικαστικός επιμελητής, ενώ η σύζυγός του, 41χρονη Ευαγγελία Κρόκου, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και τη μεγάλη ανταπόκριση πολιτών στην έκκληση για αίμα, η γυναίκα υπέκυψε τελικά τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 3:00.

Σε βαθιά θλίψη, η αδερφή του 45χρονου, η γνωστή δημοσιογράφος Μαρία Καράπα (eviaonline.gr), αποχαιρέτησε το ζευγάρι με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.

«Καλό ταξίδι ψυχές μου, να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα», έγραψε η δημοσιογράφος.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά, με τη θλιβερή είδηση να σκορπίζει συγκίνηση και οδύνη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μοτοσικλέτα που επέβαινε το ζευγάρι επιχείρησε προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με το Ι.Χ. τζιπ που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστρέφοντας ολοσχερώς τα δύο οχήματα. Το δίκυκλο εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά, μέσα σε χωράφι, ενώ ο οδηγός του σκοτώθηκε επί τόπου.

Η Ευαγγελία Κρόκου διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου και στη συνέχεια, σε κρίσιμη κατάσταση, στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Λέπουρων διακόπηκε για αρκετές ώρες και σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων, ενώ οι εικόνες των κατεστραμμένων οχημάτων αποτυπώνουν την αγριότητα της σύγκρουσης.