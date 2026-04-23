Ο Ταξίαρχος, Γιώργος Χαλυβόπουλος αποχαιρετά με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook τον 27χρονο γιο του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, δημοσιεύοντας και κοινή τους φωτογραφία.

Δείτε την ανάρτηση του ανώτατου αξιωματικού της ΓΑΔΑ:

Την Παρασκευή η κηδεία του Θεόφιλου

Σε νέα ανάρτηση, ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. γνωστοποίησε ότι η κηδεία του 25χρονου, που βρέθηκε νεκρός στο πάρκο του Ασυρμάτου, θα γίνει την Παρασκευή στις 11:00.

Έβλεπε μπάσκετ με τον πατέρα του και μετά πήγε στο πάρκο όπου τον μαχαίρωσαν

Τραγικό πρόσωπο στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο είναι και ο πατέρας του, ο οποίος λόγω της ιδιότητας του βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας. Ο πατέρας του θύματος είναι ανώτατος αξιωματικός στη ΓΑΔΑ, ο Ταξίαρχος, Γιώργος Χαλυβόπουλος, ο οποίος δυστυχώς σήμερα αντί για την γιορτή του, θρήνει στο χαμό του παιδιού του.

Χωρίς να το ξέρει ότι πρόκειται για τον γιο του, ο κ. Χαλυβόπουλος πήγε στο πάρκο Ασυρμάτου, καθώς έμενε κοντά στο σημείο, μόλις έμαθε για το περιστατικό και αντίκρισε το παιδί του νεκρό με τραύμα από μαχαιριά στην καρδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος λίγο νωρίτερα βρίσκονταν μαζί στο σπίτι και έβλεπαν αγώνα μπάσκετ.

Οι αστυνομικοί από χθες το βράδυ έχουν «σαρώσει» τη περιοχή και ερευνούν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες περιμετρικά του πάρκου, προκειμένου να δουν τι έγινε πριν την τραγωδία.

Σημειώνεται πως και η μητέρα του θύματος, όταν πληροφορήθηκε για το περιστατικό, έσπευσε στο σημείο. Η γυναίκα κατέρρευσε μπροστά στους αστυνομικούς βλέποντας νεκρό τον γιο της.

Ο Γιώργος Χαλυβόπουλος και η σύζυγός του έχουν ακόμη δύο κόρες, όμως η οικογένειά τους έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς έχασαν τον μοναχογιό τους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, ο 27χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος αμέσως κάλεσε τις Αρχές και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να έφυγε από το σπίτι του στις 21:00, ενώ η κλήση στις Αρχές έγινε στις 21:15.

Ήταν όμως πολύ αργά…

Το θύμα βρισκόταν στο έδαφος με τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά του. Η σορός του εντοπίστηκε σε «τυφλό» σημείο του πάρκου Ασυρμάτου στην περιοχή. Μέχρι στιγμής από τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το «ελληνικό FBI», το οποίο έχει αναλάβει την υπόθεση, προκύπτει ότι συνέβη κάποιος καβγάς, ο οποίος μάλιστα μπορεί να οφείλεται και σε οπαδικά κίνητρα.