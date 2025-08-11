Δύο μέρες μετά την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική που προκλήθηκε από καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ και ενώ βρισκόμαστε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, παρατηρούμε συνεχώς γύρω μας περιπτώσεις, όπου δεν έχει υπάρξει ουδεμία μέριμνα, προκειμένου να μη συμβεί κάτι ανάλογο.

Όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες, σε γνωστό εστιατόριο πολυτελείας στο Κεφαλάρι, η κολόνα της ΔΕΗ είναι τοποθετημένη μέσα στα δέντρα και τα καλώδια περνούν μέσα από τα πλατάνια.

Με τους ισχυρούς ανέμους και την ξηρασία, όλα κρέμονται από μία κλωστή. Αν κοπεί κάποιο καλώδιο, αν πεταχτεί κάποιος σπινθήρας από την υπερφόρτωση, η φωτιά μπορεί να προκληθεί μέσα σε δευτερόλεπτα και να επεκταθεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Μπορεί ο Ευθύμης Λέκκας στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου να προειδοποιούσε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να καεί ούτε ένα ακόμα δέντρο στην Αττική, μπορεί από τότε να έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα στον Ωρωπό, το Κρυονέρι, την Κερατέα και αλλού, όμως κανείς δεν φαίνεται να δίνει βάση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της πρώτης αιτίας των πυρκαγιών, που είναι το ασυντήρητο δίκτυο διανομής ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ και τα καλώδια που περνάνε μέσα από τα δέντρα.

Πόσα εκατομμύρια στρέμματα πρέπει να καούν ακόμα σε όλη την Ελλάδα, για να πράξουν οι ανευθυνο-υπεύθυνοι τα αυτονόητα;