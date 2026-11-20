Εντός της θαλάσσιας ζώνης που ορίζει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο επιχειρεί το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», διαθέτοντας αποκλειστικά ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX. Αυτό ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.

Η απάντηση για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, ο Αλέξανδρος Καζαμίας έκανε λόγο για «τεράστιο παρασκήνιο μυστικής διπλωματίας» και κάλεσε τον υπουργό να εξηγήσει «γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει αναζητήσει το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης».

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε πως η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας αποτελεί μια απλή διπλωματική ενημέρωση, η οποία στερείται οποιασδήποτε νομικής αξίας, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το ερευνητικό έργο εξελίσσεται υπό την πλήρη ελληνική δικαιοδοσία.

«Καμία άδεια δεν ζητήθηκε, κανένα προηγούμενο δεν ετέθη. Σήμερα που μιλάμε, το γαλλικό πλοίο ξέρετε σε ποια θαλάσσια ζώνη βρίσκεται; Βρίσκεται εντός του τουρκολιβυκού με ελληνική άδεια και ελληνική Navtex» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Αιχμές για την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών

Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί έλλειψης διαφάνειας και ελλιπούς πληροφόρησης των κομμάτων, ο υπουργός Εξωτερικών πέρασε στην αντεπίθεση, υπερασπιζόμενος τη συχνότητα και το βάθος της ενημέρωσης που παρέχει η κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο.

«Τα όσα είπατε περί μυστικής διπλωματίας τα αντιλαμβάνομαι ως αυτοσαρκασμό. Δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία κυβέρνηση και υπουργός Εξωτερικών που να ενημερώνει πιο τακτικά και εμπεριστατωμένα τη Βουλή και τους πολιτικούς αρχηγούς» ανέφερε σε αυστηρό τόνο.

Οι επόμενες κινήσεις του «Abeille Marengo»

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το γαλλικό ερευνητικό σκάφος αναμένεται να αποπλεύσει τις επόμενες ώρες από το λιμάνι του Ηρακλείου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πλεύσης του στην περιοχή, την πορεία του θα επιτηρεί διακριτικά φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.