Κλιμακώνεται η ένταση στο Αιγαίο, από την Τουρκική πλευρά η οποία αμφισβητεί τις NAVTEX που εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος για την έναρξη των ερευνών του γαλλικού πλοίου VB Abeille Marengo, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών.

Η Τουρκία με επίσημη ανακοίνωσή της ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους στην Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας ανοιχτά την υποβολή αιτήματος αδειοδότησης προς τις τουρκικές Αρχές για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου.

Η στάση της Άγκυρας καθίσταται εξαιρετικά προβληματική, καθώς μέσω της μονομερούς κατάθεσης των εξωτερικών ορίων της δικής της υποτιθέμενης ΑΟΖ, επιχειρεί να επικαλύψει περιοχές της ελληνικής ΑΟΖ, οι οποίες έχουν καθοριστεί νομίμως βάσει της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας.

Από ώρα σε ώρα αποπλέει το γαλλικό πλοίο για το καλώδιο Ελλάδας –Κύπρου

Εν τω μεταξύ, από ώρα σε ώρα αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο της Κρήτης το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση. Η αναχώρησή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το βάρος της τουρκικής αντι-NAVTEX και των ισχυρισμών της Άγκυρας ότι έχει ακυρώσει την ελληνική αναγγελία, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών.

Τουρκικό drone «περιπολεί» στην περιοχή πόντισης

Την ίδια ώρα, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με το διακριτικό VATOZ17 πραγματοποιούσε πτήσεις επιτήρησης νότια της Καρπάθου, στην περιοχή από την οποία προβλέπεται να περάσει το υποθαλάσσιο καλώδιο.

Το drone εμφανίζεται να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί κατά διαστήματα τον πομπό εντοπισμού του, με αποτέλεσμα να μην είναι συνεχώς ορατό στα συστήματα παρακολούθησης πτήσεων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που επιχειρεί πλησιέστερα στην περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών.

🇹🇷 Türk güvenlik güçlerine ait 6 adet Bayraktar TB-2, aynı anda Ege’de uçuş gerçekleştiriyor. https://t.co/FRPQpXNMKw — Conflict (@ConflictTR) November 6, 2026

Αθήνα: «Το έργο θα προχωρήσει βάσει το προγραμματισμού»

Από την πλευρά τους σε αυστηρό τόνο απάντησαν διπλωματικές πηγές της Αθήνας στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία η τουρκική πλευρά αμφισβητεί τις NAVTEX που εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος για την έναρξη των ερευνών από το γαλλικό σκάφους VB Abeille Marengo.

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας», τονίζουν ξεκάθαρα οι ελληνικές διπλωματικές πηγές απαντώντας στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών» επισημαίνουν με έμφαση οι ίδιες πηγές.

Νυχτερινές πτήσεις 10 τουρκικών drone από τον Έβρο μέχρι την Κάσο

Στο μεταξύ, δέκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) καταγράφηκαν να πετούν τη νύχτα στο Αιγαίο, από τον Έβρο μέχρι και την Κάσο, λίγες ώρες μετά την τουρκική αντι-NAVTEX και τον ισχυρισμό της Άγκυρας ότι ακύρωσε την ελληνική αναγγελία.

Η δραστηριότητα αυτή καταγράφηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία η Άγκυρα επανέλαβε τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και αμφισβήτησε ευθέως τις ελληνικές ενέργειες για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου.

Η εν λόγω εξέλιξη, έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει τη δική της αντίληψη για τις θαλάσσιες ζώνες και τις δραστηριότητες στην περιοχή, αμφισβητώντας στην πράξη την αρμοδιότητα της ελληνικής πλευράς.

Οι εξελίξεις αυτές επαναφέρουν με έντονο τρόπο το ερώτημα εάν η Άγκυρα επιδιώκει να ανεβάσει την πίεση και σε επιχειρησιακό επίπεδο, την ώρα που σε πολιτικό επίπεδο στην Αθήνα διατηρείται η εκτίμηση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Οι προετοιμασίες του Πολεμικού Ναυτικού

Μέσα σε αυτό το επιχειρησιακό περιβάλλον, η ελληνική πλευρά έχει ήδη προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει να μεταφέρει την κρίση γύρω από την Κάσο σε ένα πιο έντονο επιχειρησιακό επίπεδο. Οι προετοιμασίες αφορούν πρωτίστως το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για τις έρευνες και την ηλεκτρική διασύνδεση.

Η νύχτα που πέρασε αποτελεί, συνεπώς, μια ακόμη ένδειξη ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και ότι η Αθήνα δεν έχει περιθώριο εφησυχασμού. Η εξέλιξη της υπόθεσης του καλωδίου Κρήτης – Κύπρου, η δραστηριότητα του γαλλικού ερευνητικού πλοίου και οι κινήσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό εάν η ένταση θα παραμείνει στο επίπεδο της διπλωματικής αντιπαράθεσης ή θα αποκτήσει πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά.