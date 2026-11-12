Τη δυναμική επανέναρξη των ερευνητικών διαδικασιών, για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, σηματοδοτεί ο απόπλους του γαλλικού ερευνητικού Abeille Marengo, από την Κρήτη και η κατεύθυνση που έχει προς την Κάρπαθο και την κυπριακή ΑΟΖ. Οι NAVTEX που εξέδωσαν Αθήνα και Λευκωσία ακύρωσαν την παράνομη NAVTEX της Τουρκίας, με την οποία η Άγκυρα επιχείρησε να παρουσιαστεί ως αδειοδοτούσα το έργο.

Παράλληλα, τις τελευταίες εξελίξεις και τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης αναμένεται να παρουσιάσει στους πολιτικούς αρχηγούς ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ενημέρωση που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Στο πεδίο, το γαλλικό ερευνητικό έχει βάλει πλώρη στα ανοιχτά από το λιμάνι του Ηρακλείου. Μόλις ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος των συστημάτων του, θα χαράξει πορεία για την περιοχή νότια της Κάσου, ακολουθώντας τις συντεταγμένες των NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας.

Σύμφωνα με το έργο, το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές Αρχές.

Παρά τις τουρκικές αιτιάσεις, το ερευνητικό πρόγραμμα συνεχίζεται βάσει σχεδιασμού, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις στο πεδίο, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους.

Στην κρίσιμη θαλάσσια περιοχή το γαλλικό ερευνητικό

Προβλέποντας την επόμενη ημέρα στην εξέλιξη του έργου, ο διπλωματικός συντάκτης του ΕΡΤnews Νίκος Μελέτης, εκτίμησε ότι «έως το απόγευμα της Πέμπτης, το πλοίο θα φτάσει στην επίμαχη περιοχή και εκεί θα δοκιμαστεί η αξιοπιστία της συνεννόησης που έχει γίνει. Πάντως όλα μέχρι στιγμής δείχνουν να είναι ομαλά, να κινούνται απρόσκοπτα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια κίνηση εκ μέρους της Τουρκίας, περισσότερο για δήλωση παρουσίας ή προβολής σημαίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμήσει -με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί- να προχωρήσει σε κάποια πιο δυναμική αντίδραση».

Ενημέρωση πολιτικών αρχηγών το Σάββατο

Τo Σάββατο ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις κινήσεις που έχουν γίνει στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Παρότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν εξειδικεύει την ατζέντα της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών με τους πολιτικούς αρχηγούς, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διανεμηθεί και το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, καθώς η Αθήνα προσδοκά και επιδιώκει τον συντονισμό και τη διαμόρφωση εθνικής γραμμής.

Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο πεδίο, διατηρώντας ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους αλλά και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr