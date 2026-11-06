Στην τελική ευθεία για την επανεκκίνηση των ερευνών πεδίου εισέρχεται το στρατηγικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με την έκδοση της σχετικής NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού να θεωρείται πλέον θέμα ωρών. Η εξέλιξη αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για τον άμεσο απόπλου του γαλλικού ερευνητικού σκάφους Abeille Marengo προς τα ανοιχτά της Κάσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάδοχος ερευνητική εταιρεία έχει ήδη διαβιβάσει στην Αθήνα τις ακριβείς συντεταγμένες των θαλάσσιων ζωνών όπου θα κινηθεί το σκάφος, οι οποίες εξετάστηκαν διεξοδικά από την Ειδική Διυπουργική Επιτροπή.

Η διαδικασία και τα επόμενα βήματα

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών οδηγεί στη θετική εισήγηση της επιτροπής, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στα τελικά υπηρεσιακά στάδια:

Άδεια εξαίρεσης από το Λιμενικό : Το Λιμενικό Σώμα προχωρά στην έκδοση της απαραίτητης άδειας εξαίρεσης για το ερευνητικό σκάφος.

: Το Λιμενικό Σώμα προχωρά στην έκδοση της απαραίτητης άδειας εξαίρεσης για το ερευνητικό σκάφος. Αίτημα προς το ΥΠΕΞ: Η εταιρεία υποβάλλει το τελικό αίτημα έκδοσης ναυτικής οδηγίας προς το υπουργείο Εξωτερικών.

Η εταιρεία υποβάλλει το τελικό αίτημα έκδοσης ναυτικής οδηγίας προς το υπουργείο Εξωτερικών. Έκδοση NAVTEX: Το Υπουργείο Εξωτερικών διαβιβάζει το αίτημα στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για τη δημοσίευση της NAVTEX.

Η ναυτική οδηγία αναμένεται να τεθεί σε άμεση ισχύ. Μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διατυπώσεις, το υπό γαλλική σημαία πλοίο Abeille Marengo, το οποίο παραμένει ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα αναχωρήσει άμεσα για τη θαλάσσια περιοχή των ερευνών νοτιοανατολικά της Κάσου.