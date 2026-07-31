Ως ένοχος για το ξεκίνημα της μεγάλης φωτιάς στην Κρήτη θεωρείται το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το ξεκίνημα έγινε από σπινθήρες σε ξύλινους στύλους του, έξω από το χωριό Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου. Οι Αρχές συνέλαβαν τον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για την πρόκληση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Αμάρι, που οδήγησε στον θάνατο δύο πυροσβέστες και αποτέφρωσε μεγάλο μέρος από το Κουρταλιώτικο φαράγγι και το 80% από το σπάνιο φοινικόδασος στην Πρέβελη, καθώς και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην γύρω περιοχή.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά και οδηγείται σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας που διενεργεί η Δ.Α.Ε.Ε., η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης, στην περιοχή Κρύα Βρύση, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο.

Οι ανακριτικές αρχές έχουν αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες κατοίκων, καθώς και το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ορίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία, το οποίο φέρεται να διαπιστώνει υπερφόρτωση του ενός καλωδίου, το οποίο παρουσίασε τήξη -έλιωσε δηλαδή- και στη συνέχεια προκλήθηκε η φωτιά.

Ειδικότερα, στο βιντεοληπτικό υλικό δεν διακρίνεται οπτικά σπινθηρισμός των καλωδίων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Ωστόσο, καταγράφεται το ακριβές σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν υπήρχε ανθρώπινη παρουσία, δεν εκτελούνταν εργασίες και δεν διαπιστώνεται άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να συνδέεται με την εκδήλωσή της. Στο ίδιο σημείο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης, γεγονός που αναφέρουν και κάτοικοι της περιοχής στις μαρτυρίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι κατέθεσαν ότι λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς είχαν σημειωθεί επαναλαμβανόμενες στιγμιαίες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες απέδιδαν στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Αντίστοιχη διακοπή, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, σημειώθηκε και τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Αναφορικά με το πόρισμα του ειδικού πραγματογνώμονα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές, έπειτα από ενδελεχή έλεγχο στα καλώδια ηλεκτροδότησης, φέρεται να διαπιστώθηκε υπερφόρτωση σε ένα από αυτά, το οποίο παρουσίασε τήξη. Κατά την εκτίμηση του πραγματογνώμονα, η υπερφόρτωση του καλωδίου φαίνεται να οδήγησε στην τήξη του, με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σε ύφεση το μέτωπο

Η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο που δοκίμασε για περίπου τρία 24ωρα τις αντοχές κατοίκων και δυνάμεων κατάσβεσης, οδήγησε στην απώλεια δύο πυροσβεστών και έκανε στάχτη χιλιάδες στρεμμάτων γης με κατοικίες και καλλιέργειες φαίνεται να βαίνει προς ύφεση, αφήνοντας όμως πίσω της μια εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή κρατούν σε διαρκή εγρήγορση τους περίπου 300 πυροσβέστες που έδωσαν τιτάνιες μάχες όχι μόνο με το πύρινο μέτωπο, αλλά και με τα όρια των δυνάμεών τους.

Τα ενεργά μέτωπα έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο η μάχη κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι συνεχείς μικροεστίες που ευνοούνται από τους ισχυρούς ανέμους, μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέο όλεθρο. Οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να αποτρέπουν και σήμερα τις πτήσεις των πυροσβεστικών εναέριων μέσων.