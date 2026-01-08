Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε το Καλπάκι και η ευρύτερη περιοχή του Πωγωνίου από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών, με τις εικόνες που καταγράφονται να παραπέμπουν σε φυσική καταστροφή μεγάλης κλίμακας.

Ένας ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά διέλυσε πτηνοτροφική μονάδα, προκαλώντας την κατάρρευση των εγκαταστάσεων και τον θάνατο περίπου 40.000 κοτόπουλων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η οικονομική ζημία για την επιχείρηση αγγίζει τις 300.000 ευρώ, ενώ ο ιδιοκτήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με ολική απώλεια παραγωγής.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία άφησε έντονο αποτύπωμα και στις υποδομές. Χαλαζόπτωση και συνεχείς ισχυρές βροχές προκάλεσαν εκτεταμένη διάβρωση του εδάφους, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου να σημειωθούν καθιζήσεις και αποκοπές δρόμων.

Η άσφαλτος έχει υποχωρήσει, καθιστώντας τη διέλευση οχημάτων εξαιρετικά επικίνδυνη, ενώ σε ορεινά τμήματα η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω χιονόπτωσης, που δυσχεραίνει τόσο τις μετακινήσεις όσο και τις παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στον ποταμό Καλαμά, καθώς τα φερτά υλικά από τις γύρω πλαγιές έχουν καταλήξει στην κοίτη του, ανεβάζοντας τη στάθμη των νερών. Ο ποταμός έχει «φουσκώσει» επικίνδυνα από τους παραποτάμους του, γεγονός που κρατά σε επιφυλακή τις τοπικές Αρχές για το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων σε χαμηλότερες περιοχές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα των Ιωαννίνων, συνεργεία της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου βρίσκονται ήδη επί ποδός για καταγραφή ζημιών και αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί κλήσεις για απομάκρυνση φερτών υλικών και κοπές δέντρων που έπεσαν σε δρόμους.

Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για νέα επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στο ορεινό δίκτυο.

Η περιοχή μετρά τις πληγές της, με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο να βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τις συνέπειες της κλιματικής αστάθειας, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη των φαινομένων και την αποτροπή νέων ζημιών.