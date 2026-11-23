Δύο μαθητές, ηλικίας 16 ετών, τραυματίστηκαν όταν πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού έπεσε πάνω τους στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, την Παρασκευή. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ, με τη διευθύντρια του σχολείου να τα συνοδεύει.

Σύμφωνα με τον πατέρα του ενός μαθητή, ο γιος του υπέστη εκδορές στην περιοχή του λαιμού προς την πλάτη, ενώ ο συμμαθητής του τραυματίστηκε στο μάτι.

«Στο παιδί και σε έναν συμμαθητή του έπεσε το πλαστικό κάλυμμα του φωτιστικού. Το παιδί μου χτύπησε λιγότερο έχοντας εκδορές στον λαιμό προς την πλάτη, ενώ το δεύτερο παιδί τραυματίστηκε στο μάτι, του σκίστηκε το βλέφαρο», ανέφερε.

Ο πατέρας ευχαρίστησε τη διευθύντρια για τη συνοδεία των παιδιών στο νοσοκομείο και έθεσε ζήτημα συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων: «Κτηριακά σε γενική εικόνα είμαστε καλά, αλλά οι συντηρήσεις είναι μεγάλο θέμα».