Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία στην Κάλυμνο, όταν άνδρας έχασε τη ζωή του από δυναμίτη σε γάμο.

Το περαστικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου στην περιοχή Αγίων Αποστόλων. Ο 57χρονος Γιώργος Θ. βρισκόταν σε γαμήλια δεξίωση, όταν κατά τις 18:30, δυναμίτης που κρατούσε, εξερράγη στα χέρια του.

Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που του προκάλεσε ακρωτηριασμό και αναστάτωση επικράτησε στον χώρο.

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας τον 57χρονο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 57χρονος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό που μετέτρεψε έναν γάμο σε τραγωδία.

Πηγή: Dimokratiki