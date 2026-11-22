Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς εναντίον επαγγελματικού σκάφους σημειώθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, προκαλώντας αναστάτωση και προβληματισμό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές με αεροβόλο όπλο εναντίον επαγγελματικού φουσκωτού σκάφους, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 13ης Νοεμβρίου, ενώ οι κινήσεις του δράστη φέρεται να έχουν καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η επίθεση στο λιμάνι

Ο άγνωστος δράστης φέρεται να προσέγγισε το σημείο όπου βρισκόταν το σκάφος και να προχώρησε σε τρεις πυροβολισμούς, χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, αεροβόλο όπλο.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο επαγγελματικό φουσκωτό, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα.

Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε αποτυπώνει τις κινήσεις που συνδέονται με την επίθεση και αναμένεται να αξιοποιηθεί για την αναζήτηση του υπευθύνου.

Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του σκάφους

Ο ιδιοκτήτης του επαγγελματικού σκάφους εξέφρασε δημόσια την εκτίμηση ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να βρίσκεται πρόσωπο από το νησί, με το οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει προσωπικές διαφορές.

Πρόκειται, ωστόσο, για υποψία του ιδιοκτήτη και όχι για διαπιστωμένο γεγονός ή επίσημη ταυτοποίηση υπόπτου από τις αρμόδιες Αρχές.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ένα από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί γύρω από την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί ποιος πραγματοποίησε την επίθεση ή ποιο ήταν το κίνητρό του.

Στο επίκεντρο το βιντεοληπτικό υλικό

Το οπτικό υλικό από το λιμάνι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να συμβάλει στην ανασύνθεση των κινήσεων του δράστη.

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα τόσο για τα κίνητρα της επίθεσης όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα επαγγελματικό σκάφος έγινε στόχος πυροβολισμών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επιβεβαιωμένη ταυτότητα δράστη, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα γύρω από το περιστατικό.