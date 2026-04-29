Ακρωτηριασμό στο χέρι υπέστη εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ στην Κάλυμνο κατά τη διάρκεια της εργασίας της, όταν τραυματίστηκε σοβαρά χρησιμοποιώντας μηχανή κιμά.

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αντιδράσεις. Σύμφωνα με καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Βόρειας Δωδεκανήσου, η εργαζόμενη είχε προσληφθεί ως ταμίας στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, ωστόσο της ζητήθηκε να απασχοληθεί στο τμήμα του κρεοπωλείου, χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση για τη χρήση του εξοπλισμού.

Κατά τη λειτουργία της μηχανής κιμά, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο χέρι, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακρωτηριάστηκε ένα δάχτυλο, ενώ δύο ακόμη υπέστησαν βαριές κακώσεις.

Το Εργατικό Κέντρο, καταγγέλλει ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα υπάρχουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα, επισημαίνοντας ελλείψεις σε βασικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, καθώς και εντατικοποίηση της εργασίας. Παράλληλα, ζητά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας για τους εργαζομένους.

Όπως τονίζεται, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για ακόμη ένα συμβάν, που αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις στην εργασιακή ασφάλεια.