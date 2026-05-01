Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης και με την προβλεπόμενη στρατιωτική επισημότητα, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής της διοίκησης του ιστορικού 5/42 Συντάγματος Ευζώνων.

Η τελετή έλαβε χώρα στο στρατόπεδο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΙΖΑΝΙΑ», παρουσία του Διοικητή της 80 ΑΔΤΕ, Ταξιάρχου Γρηγορίου Γαρουφαλιά.

Τον καθιερωμένο αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, κ. Παΐσιος, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, έφεδροι αξιωματικοί, εθνοφύλακες και το σύνολο του προσωπικού της μονάδας.

Νέος Διοικητής του Συντάγματος ανέλαβε ο Συνταγματάρχης Πεζικού Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Η επιλογή του συγκεκριμένου αξιωματικού φέρει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο κ. Δημόπουλος επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη. Έχοντας υπηρετήσει στο παρελθόν σε καίριες θέσεις του Συντάγματος, αλλά και ως Διοικητής του Τάγματος Εθνοφυλακής Καλύμνου, διαθέτει βαθιά γνώση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της ακριτικής περιοχής.

Ο απερχόμενος Διοικητής, Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Τσίρος, ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη διετή θητεία, κατά την οποία το 5/42 ΣΕ διατήρησε την επιχειρησιακή του ετοιμότητα στο υψηλότερο επίπεδο. Ο κ. Τσίρος, ο οποίος μετακινείται πλέον στη Διεύθυνση Πεζικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ευχαρίστησε το προσωπικό για τη συνέπεια και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν.

Η αλλαγή ηγεσίας στο 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων υπογραμμίζει τη διαρκή συνέχεια και τη σημασία της μονάδας για την άμυνα και την ασφάλεια των Δωδεκανήσων. Με την ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο Διοικητή, το Σύνταγμα εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, διατηρώντας την ισχυρή παρακαταθήκη και την υψηλή αποτελεσματικότητα που το χαρακτηρίζει.