Το μέγεθος της προσφοράς αλλά και της εξάντλησης -ενίοτε- των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τις φλόγες για να τιθασσεύσουν πύρινα μέτωπα, να σώσουν ανθρώπους και περιουσίες και να περιορίσουν την λαίλαπα της φωτιάς δείχνουν οι εικόνες εξαντλημένων εθελοντών και πυροσβεστών από την Κάλυμνο.

Μετά από την πολύωρη μάχη με την φωτιά που ανέβηκε μία ολόκληρη πλαγιά στο νησί, κοντά στις Θερμοπηγές και απείλησε πευκοδάσος και οικισμούς, πυροσβέστες και εθελοντές σωριάστηκαν στην άσφαλτο και αποκοιμήθηκαν από την κούραση.

Δείτε την ανάρτηση με τις ευχαριστίες εκ μέρους των κατοίκων που έγινε από φωτογράφο του νησιού, ο οποίος απαθανάτισε το συγκλονιστικό στιγμιότυπο και έγραψε:

«Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κάλυμνο είναι η απόδοση του απόλυτου σεβασμού και εκτίμησης σε όλους αυτούς που γλήτωσαν την Κάλυμνο από μια ανυπολόγιστη καταστροφή.

Η φωτιά σταμάτησε μια ανάσα από το μοναδικό δασάκι του νησιού, το οποίο, εάν “άρπαζε”, ο Θεος ξέρει μονάχα πού θα κατέληγε.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ είναι ό,τι ελάχιστο μπορούμε να πούμε σε πυροσβέστες, εθελοντές, δασοκομάντος και όσους συνέβαλαν στον περιορισμό της φωτιάς και βρίσκονται ακόμα σε επιφυλάκη».

