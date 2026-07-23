Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάλυμνο. Λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ της Τετάρτης ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Η αγωνία επικεντρώνεται στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα δυσκολέψει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος περιέγραψε ως ιδιαίτερα κρίσιμη την κατάσταση, τονίζοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αν η πυρκαγιά εισέλθει στη δασική έκταση.

«Αν κατέβει μερικά μέτρα ακόμα και πάει στο πευκοδάσος, δεν ξέρω τι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη του μετώπου.

Όπως εξήγησε, η φωτιά κινείται προς την πάνω πλευρά των Θερμοπηγών, ενώ το πευκοδάσος φτάνει μέχρι τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, σημείωσε ότι οι άνεμοι δεν πνέουν με ιδιαίτερη ένταση, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να ανακόψουν την πορεία της.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.