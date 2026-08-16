Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καλύμνου η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής, 16 Αυγούστου, στην περιοχή Βλυχάδια. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα, ωστόσο το γεγονός ότι πρόκειται για την τέταρτη εστία που εκδηλώνεται φέτος στο ίδιο σημείο εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται ενεργό μέτωπο, καθώς η κινητοποίηση ήταν ακαριαία, αποτρέποντας τα χειρότερα. Μάλιστα, λόγω της εγγύτητας των φλογών σε κατοικημένη ζώνη, ενεργοποιήθηκε προληπτικά το 112, προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι πολίτες.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, περιέγραψε την επικινδυνότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πίσω από τον ναό της Οσίας Ξένης, σε μια έκταση σκεπασμένη με φρύγανα. Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο οικισμός των Βλυχαδιών, ο οποίος περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση (ελιές, αμυγδαλιές, συκιές). Σε περίπτωση που η φωτιά ξέφευγε, ο κίνδυνος για τα σπίτια θα ήταν τεράστιος.

«Ευτυχώς η αντίδραση ήταν άμεση και την προλάβαμε», δήλωσε ανακουφισμένος ο δήμαρχος.

Αυτό που δεσπόζει, ωστόσο, μετά την επιτυχή οριοθέτηση της φωτιάς, είναι η καχυποψία για τα αίτια. Ο κ. Μαστροκούκος δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

«Είναι η τέταρτη φωτιά στην περιοχή φέτος», υπογράμμισε ο δήμαρχος Καλυμνίων, συμπληρώνοντας με νόημα πως «κάτι δεν πάει καλά».

Αν και είναι ακόμη νωρίς για να υπάρξει επίσημη εκτίμηση και ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την αιτία της νέας πυρκαγιάς, το ιστορικό της περιοχής το τελευταίο διάστημα αναμένεται να θέσει το περιστατικό στο μικροσκόπιο των αρμόδιων ανακριτικών αρχών της Πυροσβεστικής.