Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου (4/7) στην Κάλυμνο, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε περιοχή του νησιού, η οποία, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων , επεκτάθηκε γρήγορα, καίγοντας χαμηλή βλάστηση εντός χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, συνεργεία του Δήμου Καλυμνίων και υδροφόρες, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Καλυμνίων Γιάννης Μαστροκούκος η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη και η φωτιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

Ωστόσο, οι δυνάμεις που επιχειρούν θα παραμείνουν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.