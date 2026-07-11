Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Από την ξαπλώστρα του, με τα χέρια του ριγμένα πίσω από το κεφάλι του και τα πόδια του να γλιστρούν πέρα ​​δώθε στην άμμο, ο Παύλος Μπελεγιάννης παρακολουθεί τα εγγόνια του να λούζονται στην αγαπημένη του παραλία. Είναι ένα ειδυλλιακό σκηνικό, γεμάτο γαλήνη που ο πρόσφατα συνταξιοδοτημένος οδηγός φορτηγού αποδίδει ξεκάθαρα σε ένα αίσθημα ασφάλειας.

Για πρώτη φορά, ένα πλωτό φράγμα έχει εγκατασταθεί στον Κόλπο. Σκύβοντας, πιτσιλίζοντας και χοροπηδώντας, τα παιδιά δεν τολμούν να περάσουν πέρα ​​από αυτό. «Δόξα τω Θεώ που είναι εκεί για να τα προστατεύει», λέει με εμφανή ανακούφιση. «Δεν υπήρχαν τέτοιοι κίνδυνοι σε αυτές τις θάλασσες όταν ήμουν παιδί».

Μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, οι κίνδυνοι που κρυβόταν κάτω από τον Ευβοϊκό Κόλπο – τα νερά που χωρίζουν την Εύβοια από την ηπειρωτική Ελλάδα – θεωρούνταν ότι περιορίζονταν στις μωβ μέδουσες. Πέρυσι, τα μωβ κεντριά έκαναν τους φαρμακοποιούς να εργάζονται υπερωρίες στη Χαλκίδα, την πολυσύχναστη πρωτεύουσα του νησιού, μετά από μια αύξηση επιθέσεων σε κολυμβητές.

Η άφιξη, λόγω της κλιματικής κρίσης, του τοξικού, μακρόστενου λαγοκάφαλου, ικανού να μασουλάει κόκαλα, μέταλλο και ξύλινα μπλοκ, έχει θέσει μια διαφορετική απειλή: σε ένα πρωτοφανές βήμα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε προειδοποίηση δημόσιας υγείας τον Ιούνιο, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αναζητούν επείγουσα περίθαλψη σε περίπτωση δαγκώματος από το ψάρι, επειδή τα «σαγόνια του που μοιάζουν με ράμφος» θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταναλώνεται το είδος, ανέφερε, λόγω μιας δυνητικά θανατηφόρας νευροτοξίνης, της τετροδοτοξίνης, που περιέχεται στα όργανα και τη σάρκα του. Χωρίς γνωστό αντίδοτο για την αντιμετώπιση του δηλητηρίου, το είδος μπορεί να σκοτώσει όχι μόνο τα αρπακτικά, αλλά και οποιονδήποτε άνθρωπο το τρώει. «Καθήκον και πρωταρχικό μέλημά μας πρέπει να είναι η ασφάλεια των πολιτών μας», λέει ο Αντώνης Σπανός, αντιδήμαρχος Χαλκίδας, ο οποίος επέβλεψε την εγκατάσταση του πλωτού φράγματος – του πρώτου στην Ελλάδα – τον περασμένο μήνα. «Είναι καλύτερο να είμαστε ασφαλείς παρά να μετανιώνουμε».

Στα 40 του, ο γεμάτος ενέργεια Σπανός ανήκει σε μια νέα γενιά αποφασιστικά προνοητικών τοπικών πολιτικών. Λέει ότι οι αρχές έχουν περάσει μήνες στη διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης και προκήρυξης διαγωνισμών για να διασφαλίσουν την εγκατάσταση του πιο αποτελεσματικού προστατευτικού φράγματος, προτού το σύστημα εγκριθεί από το γενικό εργαστήριο της πολιτείας.

«Δύομιση χιλιόμετρα αυτού του διχτυού θα στηθούν στον κόλπο γύρω από τις παραλίες για να επιτρέψουν ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι», λέει. «Πέρυσι ήταν άσχημα τα πράγματα με τις μέδουσες, αλλά, όπως λένε οι Άγγλοι: “Σκοτώσαμε δύο πουλιά με μια πέτρα”. Τώρα, αν υπάρξουν λαγοκεφαλοι, θα είμαστε έτοιμοι και για αυτούς». Τα τηλέφωνα στο δημαρχείο χτυπούν ασταμάτητα, με ηλικιωμένους να τηλεφωνούν για να ρωτήσουν πότε θα εγκατασταθούν τα συστήματα. «Μόλις σήμερα το πρωί μια γυναίκα τηλεφώνησε λέγοντας ότι θα ένιωθε ασφαλής να πάει για κολύμπι με τα εγγόνια της μόνο όταν θα ήταν εκεί».

Η Χαλκίδα, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι μόνη. Αυτή την εβδομάδα, ο Νίκος Χουλιέρης, 63 ετών, ο οποίος διευθύνει εδώ και καιρό σχολή καταδύσεων στην πόλη, βγήκε με την ομάδα του σε ένα γρήγορο φουσκωτό, για να τοποθετησει ακόμη περισσότερα από τα πλωτά εμπόδια στον βυθό της θάλασσας γύρω από τις παραλίες του κόλπου, καθώς και άλλοι δήμοι ακολούθησαν το παράδειγμά τους.

«Κάνω καταδύσεις για περισσότερα από 40 χρόνια και ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έκανα κάτι τέτοιο», λέει ο Χουλιέρης. «Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει σίγουρα αυξηθεί και αυτό έχει κάνει την κατάσταση ακόμη πιο ευνοϊκή για αυτό που βλέπουμε τώρα».

Τις επόμενες εβδομάδες, περίπου 7 χιλιόμετρα πλωτού φράγματος θα παραδοθούν με φορτηγό στην περιοχή από την Αθήνα. «Δεν νομίζω ότι τίποτα θα μπορέσει να περάσει από αυτό το δίχτυ, ούτε καν τα δόντια ενός λαγοκέφαλου», λέει με ένα χαμόγελο. «Είναι πολύ σφιχτά δεμένο και πολύ ανθεκτικό. Θα έπρεπε να δαγκώνουν στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα για να το καταφέρουν και δεν νομίζω ότι θα το πετύχουν».

Είναι τέτοιος ο πολλαπλασιασμός του Lagocephalus sceleratus που οι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο να πέφτει θύμα του υδρόβιου εισβολέα. Όπως το λιονταρόψαρο, το οποίο είναι φυσικό ιθαγενές στην περιοχή Ινδο – Ειρηνικού, έτσι και το είδος αυτό λέγεται από τους επιστήμονες ότι έχει δελεαστεί από τα θερμαινόμενα νερά της Μεσογείου, εισερχόμενο στη λεκάνη μέσω της διώρυγας του Σουέζ από την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι ψαράδες στην Κύπρο ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν ότι τα αλιεύματά τους και τα δίχτυα τους αποδεκατίστηκαν από τον μη βρώσιμο εισβολέα. Το 2024, οι κυπριακές αρχές εισήγαγαν οικονομικά κίνητρα για την καταστολή του πολλαπλασιασμού του στο πλαίσιο ενός κυβερνητικά υποστηριζόμενου προγράμματος εξάλειψης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση περισσότερων από 103 τόνων του ασημομάγουλου φρύνου από τα παράκτια ύδατα. Η υπεύθυνη αλιείας του νησιού, Κατερίνα Γεωργίου, απέδωσε την εξάπλωση του είδους στην «αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητά» του, λέγοντας στο τοπικό μέσο Sigma ότι, ελλείψει απογραφής, ήταν «αδύνατο να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με το συνολικό απόθεμα ή τις μελλοντικές τάσεις του πληθυσμού του». Η παρουσία του λαγοκέφαλου δεν ήταν ένα προσωρινό φαινόμενο, αλλά μια νέα πραγματικότητα που δεν μπορούσε να αγνοηθεί, είπε.

Την περασμένη εβδομάδα η Αθήνα ανακοίνωσε ένα παρόμοιο πρόγραμμα «συλλήψεων», προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ για κάθε κιλό της τοξικής απειλής που θα παραδιδόταν στις Αρχές. Οι Έλληνες ψαράδες, οι οποίοι επίσης παραπονιούνται για την καταστροφή διχτυών και αλιευτικού εξοπλισμού από το είδος, θα λάβουν επιπρόσθετα επιδοτήσεις καυσίμων στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ σχεδίου δράσης που θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Μόλις συλλεχθούν τα ψάρια, όπως και στην Κύπρο, θα καταψύχονται και θα αποτεφρώνονται σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις, δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, υπουργός Γεωργίας και πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθώς η πρωτοβουλία στοχεύει τόσο στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όσο και στην υποστήριξη των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων, ο Σχοινάς είπε ότι το πρόγραμμα πιθανότατα θα επεκταθεί.

«Όλα αυτά έρχονται πολύ αργά», αναστενάζει ο Νίκος Αγιασκουφίτης, 54 ετών, απολαμβάνοντας ένα ποτήρι κρασί με άλλους ερασιτέχνες ψαράδες σε ένα μικρό λιμάνι που στεγάζει το μικρό κτίριο που χρησιμοποιεί η οργάνωσή τους στη Χαλκίδα. «Κανένα μέτρο δεν θα είναι αποτελεσματικό, επειδή αυτό που βλέπουμε είναι μέρος του νόμου της φύσης. Τα νερά έχουν ζεσταθεί, αυτά τα ψάρια έχουν μεταναστεύσει ή πρόκειται να μεταναστεύσουν προς τα εδώ, και δεν νομίζω ότι η γενναιοδωρία είναι πραγματικά αρκετή για να θέλουν οι επαγγελματίες ψαράδες να επικεντρωθούν στο ψάρεμα λαγοκεφαλων».

Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης έρθει αντιμέτωπες με έναν απρόβλεπτο εχθρό: Τους λάτρεις του είδους. Μια λέσχη που αυτοαποκαλείται Πρωτοβουλία για τη Σωτηρία των Λαγοκεφαλων, εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα καταδικάζοντας τις προσπάθειες εξάλειψης, οι οποίες όπως υποστήριξε, εγείρουν «σοβαρά ηθικά ζητήματα» για ένα πλάσμα που σαφώς χρειάζεται «προστασία και σεβασμό».

Με την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και κορυφαίων εμπειρογνωμόνων για τα θαλασσινά ψάρια, οι οποίοι έχουν χαρακτηρίσει την κατακραυγή υπερβολική – είναι απίθανο η εκστρατεία αλίευσης να μείνει χωρίς αντίδραση. «Όλα όσα ακούμε είναι υπερβολικά», λέει ο Ιωάννης Μπατζάκας, επιστήμων Θάλασσας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Λέσβο. Σε περισσότερα από 15 χρόνια καταδύσεων, λέει ότι έχει δει μόνο έναν λαγοκέφαλο, αν και αναγνωρίζει ότι είναι διαδεδομένος στις θάλασσες γύρω από την Κρήτη.

«Ναι, έχουν μακριά δόντια και φαίνονται τρομακτικά, και ναι, μπορούν να αποτελέσουν πρόβλημα για τους ψαράδες και τα δίχτυα τους, αλλά όπως τα περισσότερα άγρια ​​ζώα δεν επιτίθενται σε ανθρώπους. Αν το κάνουν, είναι πολύ σπάνιο και μόνο επειδή προκαλούνται. Όλα αυτά είναι θέμα πολλής φασαρίας για το τίποτα».

Παρόλα αυτά, ο Μπελεγιάννης παραμένει αμφίβολος καθώς κοιτάζει τα εγγόνια του να βουτούν στον κόλπο. «Αν με ρωτάτε, αυτά τα εμπόδια θα έπρεπε να εγκατασταθούν σε όλη την Ελλάδα», λέει. «Είδα δύο μέδουσες στο νερό ακριβώς έξω από το δίχτυ σήμερα το πρωί. Γιατί όχι και λαγοκέφαλους; Στη ζωή, ποτέ δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει».

Πηγή: The Guardian