Η ελληνική κουζίνα κατέκτησε την πρώτη θέση στις γαστρονομικές προτιμήσεις του Τaste Atlas για το 2025.

Μάλιστα, ο κρητικός ντάκος αναδείχτηκε η καλύτερη σαλάτα, με το θέμα του οφέλους για την υγεία αλλά και την απλότητα της γεύσης να παίζουν βασικό ρόλο στα κριτήρια, που την ανέβασαν στην κορυφή των επιλογών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Best Cuisine in the World for 2025: Greece 🇬🇷

Based on 477,287 valid ratings for 15,478 foods in our database, Greece has earned the highest average score of all the countries in the world. Greek cuisine stands out as the best in the world, thanks to its exceptional… pic.twitter.com/yDZg8yMdOd

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 12, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ