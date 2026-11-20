Ένα Καλάσνικοφ, δύο πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, 200 χρυσές λίρες και περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά εντόπισαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Καλύβια Αττικής, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 39χρονου Έλληνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/11), στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ οι λεπτομέρειες της υπόθεσης έγιναν γνωστές την Παρασκευή (20/11), μέσα από την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, εκτός από τον οπλισμό και τα μεγάλα χρηματικά ποσά, οι αστυνομικοί εντόπισαν ταξιδιωτικά έγγραφα με την ίδια φωτογραφία αλλά διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, τα οποία συνδέονται με 38χρονο αλλοδαπό που είχε συλληφθεί στην Κρήτη και αναζητούνταν από την INTERPOL Σερβίας.

Η επιχείρηση στα Καλύβια και το οπλοστάσιο

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου «ελληνικού FBI» πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και στους περιβάλλοντες χώρους τους, όπου εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός όπλων και άλλων αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με γεμιστήρα, δύο πιστόλια και συνολικά 144 φυσίγγια, εκ των οποίων τα 30 προορίζονταν για πολεμικό τυφέκιο.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν 151.890 ευρώ σε μετρητά, 200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι, ευρήματα για τα οποία εξετάζεται η προέλευση και η ενδεχόμενη σύνδεσή τους με άλλες δραστηριότητες.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης έναν μετρητή χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τρία κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, δύο συσκευές γεωεντοπισμού και ένα ζευγάρι γάντια.

Ο συνδυασμός οπλισμού, χρημάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το αυτοκίνητο που κατασχέθηκε

Ανάμεσα στα ευρήματα της αστυνομικής επιχείρησης περιλαμβάνεται και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο κατασχέθηκε μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν προσδιορίζει τη μάρκα ή το μοντέλο του οχήματος. Συνεπώς, η πληροφορία ότι πρόκειται για Porsche δεν μπορεί, προς το παρόν, να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη.

Το όχημα περιλαμβάνεται στα κατασχεθέντα της υπόθεσης, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί περισσότερα στοιχεία για τη χρήση ή την ιδιοκτησία του.

Τα έγγραφα που συνδέονται με καταζητούμενο της INTERPOL

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της έρευνας αφορά τα έγγραφα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του 39χρονου.

Πρόκειται για ταυτότητα και άδεια οδήγησης των Αρχών της Τσεχίας, καθώς και διαβατήριο των Αρχών του Βελγίου.

Και τα τρία έγγραφα έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου, γεγονός που κινητοποίησε περαιτέρω τους αστυνομικούς.

Από τη διασταύρωση των στοιχείων προέκυψε ότι το πρόσωπο που απεικονίζεται στα έγγραφα είναι ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη.

Σε βάρος του συγκεκριμένου άνδρα εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Σερβίας.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει ποια σχέση συνδέει τον 39χρονο συλληφθέντα με τον 38χρονο αλλοδαπό ή γιατί τα συγκεκριμένα έγγραφα βρίσκονταν στην κατοχή του.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο συλληφθείς στα Καλύβια δεν είναι ο 38χρονος που καταζητούνταν από τη Σερβία, αλλά διαφορετικό πρόσωπο.

Στη Δίωξη Εκβιαστών ο 39χρονος

Μετά τον εντοπισμό των όπλων, των χρημάτων και των υπόλοιπων αντικειμένων, ο 39χρονος οδηγήθηκε στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Εκεί ακολούθησε η σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Ο 39χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η παρουσία του βαρέος οπλισμού, τα μεγάλα χρηματικά ποσά και κυρίως τα έγγραφα που συνδέονται με πρόσωπο καταζητούμενο από τη Σερβία αποτελούν τα κυριότερα στοιχεία της υπόθεσης που αναμένεται να απασχολήσουν περαιτέρω τις ερευνητικές Αρχές.