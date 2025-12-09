Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ο Κρητικός που είχε καταδικαστεί το 2006 για τη δολοφονία μια ηλικιωμένης γυναίκας από την Γέργερη Ηρακλείου, την οποία είχε στραγγαλίσει όταν ήταν ακόμη ανήλικος, είναι ο άνδρας που συνελήφθη στα Καλύβια, μετά τον εντοπισμό κλεμμένου αυτοκινήτου γεμάτου καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα και μπιτόνια με βενζίνη.

Πρόκειται για άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν, το οποίο έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για ανθρωποκτονία, απόδραση, οπλισμό, βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν στο λεγόμενο «ελληνικό FBI» έφτασε πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των Καλυβίων.

Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta, το οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο. Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, μπιτόνια με βενζίνη, γάντια και κράνη, ευρήματα που οδήγησαν στην εκτίμηση ότι προετοιμαζόταν δολοφονική ενέργεια.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός άνδρα από την Κρήτη ως του ατόμου που είχε κλέψει το αυτοκίνητο.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε μπει για πρώτη φορά στη φυλακή το 2006 για ανθρωποκτονία, όταν ήταν ανήλικος. Για την πράξη αυτή είχε καταδικαστεί και εξέτιε ποινή κάθειρξης.

Ωστόσο, σε μεταγενέστερο χρόνο κατάφερε να δραπετεύσει, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σήμα αναζήτησής του. Όταν εντοπίστηκε εκ νέου από την Αστυνομία, στην κατοχή του βρέθηκαν – και τότε – καλάσνικοφ και άλλα όπλα, στοιχείο που είχε καταγράψει ήδη από τότε το προφίλ του ως ιδιαίτερα επικίνδυνου και στενά συνδεδεμένου με τον βαρύ οπλισμό.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο ίδιος άνδρας δεν έπαψε να απασχολεί τις αρχές, αυτή τη φορά για υποθέσεις βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας, προσθέτοντας νέες σοβαρές κατηγορίες στον ποινικό του φάκελο.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι το σύνολο των εις βάρος του υποθέσεων καταδεικνύει ένα σταθερά βίαιο και επικίνδυνο προφίλ.

Στη σημερινή υπόθεση των Καλυβίων, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ερευνούν εάν ο βαρύς οπλισμός, τα μπιτόνια βενζίνης, τα γάντια και τα κράνη συνδέονται με προετοιμασία «συμβολαίου θανάτου» ή άλλης μορφής στοχευμένης δολοφονικής ενέργειας. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να προετοίμαζε δολοφονία, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του πιθανού στόχου και τυχόν συνεργών.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν το συγκεκριμένο όχημα και ο οπλισμός σχετίζονται και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα, καθώς αναμένονται περαιτέρω στοιχεία από την ανάλυση των ευρημάτων και την αξιολόγηση του υλικού που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί.

Βαρύ ποινικό παρελθόν ο 37χρονος που συνελήφθη

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς έχει βαρύ ποινικό παρελθόν.

Το 2006 είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 20 ετών για ανθρωποκτονία και βιασμό.

Το 2012 απέδρασε παραβιάζοντας άδεια που του είχε χορηγηθεί από τη φυλακή.

Το 2013 κατηγορήθηκε για αρπαγή ανηλίκου, ενώ την ίδια χρονιά συνελήφθη για την απόδραση που είχε κάνει.

Το 2016 κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία ύστερα από τσακωμό με τον πατέρα του, και πρόσφατα για ενδοοικογενειακή βία μετά από τσακωμό με τη σύζυγό του.

Σε ό,τι αφορά τη δολοφονία που είχε διαπράξει ως ανήλικος το 2004, είχε μπει στο σπίτι 75χρονης, την οποία βίασε και αμέσως μετά δολοφόνησε στραγγαλίζοντάς την και βάζοντας μανταλάκι στη μύτη της.

Το φρικιαστικό έγκλημα που είχε κάνει σε ηλικία μόλις 16 ετών

Όλα έγιναν στις 30 Αυγούστου του 2004, στο σπίτι της 73χρονης τότε Ελισάβετ Τζωρτζάκη.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, που καταγόταν από τα Απομαρμά Ηρακλείου, είχε παντρευτεί στη Γέργερη, όπου έμενε μόνη μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Όπως διαβάζουμε στο bloko.gr, είχαν περάσει δύο ημέρες που δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα και ο αδελφός της ξεκίνησε γεμάτος ανησυχία για το σπίτι της. Μπαίνοντας μέσα την βρήκε νεκρή, ημίγυμνη στο κρεβάτι, με ένα μανταλάκι στη μύτη και το στόμα φραγμένο με χαρτιά. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η άτυχη γυναίκα είχε καταλήξει από ασφυξία και, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, είχε βιαστεί. Ο ιατροδικαστής πήρε υλικό από τα νύχια της και βρήκε ίχνη DNA που δεν ανήκε σ’ αυτήν. Όπως όλα έδειχναν, είχε προσπαθήσει να αμυνθεί, αλλά δεν κατάφερε να αντισταθεί στη μοίρα της.

Το νέο έπεσε σαν κεραυνός στο χωριό. Το σενάριο της ληστείας είχε αποκλειστεί, ενώ η Ελισάβετ Τζωρτζάκη δεν είχε διαφορές με κανέναν. Ποιος είχε λόγο να σκοτώσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα, αν όχι για να την ληστέψει; Συνολικά 17 άτομα υποβλήθηκαν σε εξέταση DNA. Ανάμεσά τους, μακρινοί συγγενείς του θύματος, άτομα με αντικοινωνική συμπεριφορά και κάποιοι εργάτες που είχαν πάει τις προηγούμενες ημέρες για «μερεμέτια» στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Το αποτέλεσμα στο εργαστήριο ιατροδικαστικής του καθηγητή Mανόλη Mιχαλοδημητράκη «έδειχνε» ως δράστη τον 16χρονο. Τα αποτυπώματα του ταυτοποιήθηκαν με αυτά που είχαν βρεθεί στην κουζίνα και την κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της ηλικιωμένης γυναίκας. Δεν είχε μείνει πλέον καμία αμφιβολία στους αστυνομικούς ότι αυτός ήταν ο δράστης. Λίγες ώρες αργότερα ο νεαρός προσήχθη στην Ασφάλεια Ηρακλείου και ομολόγησε. Επί τρεις ώρες περιέγραφε την πράξη του. Ισχυρίστηκε ότι κάποιος του έδωσε ένα τσιγάρο και αυτό τον έκανε να μην αντιλαμβάνεται τις πράξεις του. Τσακώθηκε με την άτυχη γυναίκα, όταν της ζήτησε εξηγήσεις για όλα αυτά που διέδιδε σε βάρος του στο χωριό και στη συνέχεια της επιτέθηκε. Την φίμωσε, την στραγγάλισε, και, νεκρή πλέον, την βίασε.

Δύο 24ωρα αργότερα, απολογούμενος στην ανακρίτρια, ανασκεύασε όσα είχε πει και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το φόνο, αποδίδοντας την προανακριτική του κατάθεση στη ψυχολογική βία που δέχτηκε από τους αστυνομικούς. Είπε ότι έμαθε από ένα φίλο του πως η 73χρονη τον κατηγορούσε και πήγε στο σπίτι της για να της ζητήσει το λόγο. Καθώς έμπαινε, είδε έναν άνδρα να φεύγει. Προχώρησε από την ανοιχτή πόρτα μέσα στο σπίτι, όπου βρήκε την ηλικιωμένη γυναίκα πάνω στο κρεβάτι να ψυχορραγεί. Την πλησίασε και εκείνη τον άρπαξε από το χέρι σε μια ύστατη προσπάθεια να ζητήσει βοήθεια. Έτσι δικαιολόγησε την παρουσία δικού του γενετικού υλικού στα νύχια της.

Τα ίδια υποστήριξε και στο δικαστήριο, τον Ιούλιο του 2005. Η δίκη κράτησε δύο ημέρες και κατέθεσαν 23 μάρτυρες. Ο πατέρας του δήλωσε βέβαιος για την αθωότητα του και κατονόμασε τον «πραγματικό δράστη», τον οποίο γνώριζε, όπως είπε. Υποστήριξε ότι το δικαστήριο δεν δέχθηκε να καταθέσουν μάρτυρες που είχε προτείνει η πλευρά της υπεράσπισης στην αρχή της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να υπερτερούν οι μάρτυρες κατηγορίας.

Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας Νίκος Ποιμενίδης πρότεινε την ενοχή του νεαρού, καθώς, όπως είπε, έπεσε σε αντιφάσεις και δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις. Το δικαστήριο του επέβαλε κάθειρξη 20 ετών κατά συγχώνευση, για ανθρωποκτονία και βιασμό. Η ετυμηγορία, που ανακοινώθηκε με παρόντα μόνο τον ίδιο, τη φρουρά και τους δικηγόρους, έφτασε σαν ψίθυρος σε όσους περίμεναν έξω από την δικαστική αίθουσα. Με την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, το 16χρονο αγόρι πήρε το δρόμο για τις φυλακές του Αυλώνα, ενώ οι συγγενείς του αποχωρούσαν αμίλητοι. «Η Ελισάβετ Τζωρτζάκη θα κοιμάται πια με την ψυχή ανάλαφρη», δήλωσε ο ιερέας ανιψιός του θύματος, Μιχάλης Παπαδάκης.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Κρήτης, τον Ιούλιο του 2013, στα 25 του χρόνια πλέον, ο νεαρός που συγκλόνισε την Γέργερη, απασχόλησε ξανά τις αρχές, όταν δεν επέστρεψε στις φυλακές Γρεβενών μετά από πενθήμερη άδεια και έκλεψε από το σπίτι της μια 15χρονη κοπέλα, με την οποία ήταν ερωτευμένος!