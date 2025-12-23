Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε ένας 35χρονος ομογενής από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κατά τη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στα Καλύβια Αττικής.

Στην κατοχή του 35χρονου βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα, ενώ του αποδίδεται η εμπλοκή σε τουλάχιστον 3 ανθρωποκτονίες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς φέρεται να έχει ενεργό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση, η οποία αποδίδεται στον επίσης ομογενή επονομαζόμενο «Εντικ», πρόσωπο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών και κατηγορείται για τουλάχιστον τέσσερις δολοφονίες μελών της λεγόμενης «Greek mafia», στο πλαίσιο ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Μεταξύ άλλων είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» ο 35χρονος μεταφέρεται στον Ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του 35χρονου εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες των Αρχών για την εμπλοκή του σε σοβαρές εγκληματικές ενέργειες. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον συλληφθέντα αποδίδεται συμμετοχή σε δύο ανθρωποκτονίες, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο ευρύτερης δικογραφίας που αφορά τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να διερευνούν τόσο τις διασυνδέσεις του 35χρονου με άλλα μέλη της οργάνωσης, όσο και τον ρόλο του σε παλαιότερες υποθέσεις ένοπλης βίας που συνδέονται με τη «Greek Mafia».

Θυμίζουμε ότι ο Έντικ αναφέρεται ως ο ηθικός αυτουργός στις δολοφονίες μελών της Greek Mafia, Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Ζαμπούνη και θεωρείται σίγουρο ότι έχει σχεδιάζει άλλες δύο δολοφονίες «ισχυρών ονομάτων» της Greek Mafia