Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και κατάφεραν να αρπάξουν τα κοσμήματα 70χρονης γυναίκας από το Καματερό. Όμως, οι δυο «μαϊμού» υπάλληλοι δεν είχαν υπολογίσει ότι η γυναίκα, παρά την ταραχή της, πρόλαβε και είδε το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν.

Άμεσα ενημέρωσε την αστυνομία και ξεκίνησαν αναζητήσεις στην περιοχή. Λίγο αργότερα στην οδό Παπάγου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν το όχημα και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Ο οδηγός, όμως, ανέπτυξε ταχύτητα και ξεκίνησε καταδίωξη.

Στη συμβολή των οδών Φυλής και Σαρανταπόρου τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο οδηγός, 27 ετών, βρέθηκε με χειροπέδες, αλλά ο 21χρονος συνοδηγός του προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας. Ύστερα από λίγο και αφού ένας αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ τον κυνήγησε, κατάφερε να τον συλλάβει.

Στο αυτοκίνητο μέσα βρέθηκαν κοσμήματα και οι Αρχές εξετάζουν από πού προέρχονταν και αν ήταν από «δραστηριότητα» των «μαϊμού» υπαλλήλων της ΔΕΗ.