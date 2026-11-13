Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στη Λεωφόρο Φυλής, όταν 38χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προκαλώντας καραμπόλα έξι οχημάτων.

Το περιστατικό συνέβη καθώς ο 38χρονος κινούνταν από τη Λεωφόρο Καματερού με κατεύθυνση προς την οδό Ιφιγένειας. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η ανεξέλεγκτη πορεία συνεχίστηκε με σύγκρουση σε διερχόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 49χρονος, καθώς και σε ένα ακόμη σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Η παράσυρση της 36χρονης και η καραμπόλα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, αμέσως μετά τις πρώτες συγκρούσεις, το αυτοκίνητο παρέσυρε μια 36χρονη γυναίκα, η οποία εκείνη τη στιγμή είχε μόλις αποβιβαστεί από το δικό της όχημα. Πριν καταφέρει τελικά να ακινητοποιηθεί, το όχημα του 38χρονου χτύπησε ακόμη τρία σταθμευμένα οχήματα, συγκεκριμένα δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα.

Η κατάσταση των τραυματιών και οι έρευνες

Η 36χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

Από την πλευρά του, ο 38χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος, καθώς συνελήφθη με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών τη στιγμή του ατυχήματος.