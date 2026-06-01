Ένα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 9:00 το πρωί στον παραλιακό δρόμο των Καμένων Βούρλων, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι ένα 49χρονος, κάτοικος της περιοχής.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και το αυτοκίνητό του και από τα μέχρι τώρα στοιχεία πιθανολογείται ότι ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κάθισε στο παγκάκι να ηρεμήσει ή για να αντιμετωπίσει το άγχος του με κάποιο τσιγάρο και έμεινε από ανακοπή.

Ωστόσο αυτό θα το απαντήσει η ιατροδικαστική εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία στη Λαμία, στην οποία παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή από το ΑΤ Καμένων Βούρλων που ανέλαβε την προανάκριση.

Οι αστυνομικοί από το συγκεκριμένο τμήμα, έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και συλλέγουν όσες πληροφορίες θα μπορούσαν να ρίξουν φως στον αιφνίδιο θάνατο ενός νέου ανθρώπου.

