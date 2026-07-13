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Μια φάλαινα φυσητήρας συνεχίζει τις καλοκαιρινές του βόλτες στα νερά της Στερεάς Ελλάδας, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα σε όσους στάθηκαν τυχεροί να τον πετύχουν.
Η τελευταία, χρονικά, καταγραφή του μεγαλοπρεπούς θηλαστικού έγινε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Ιουλίου στα Καμένα Βούρλα.
Το κήτος εντοπίστηκε να κολυμπά μόλις 350 μέτρα μακριά από την ακτή, ακριβώς στο ύψος του εμβληματικού Ξενοδοχείου «Σίσσυ».
Στο βίντεο που δημοσίευσε το LamiaReport, αποτυπώνεται η συγκλονιστική στιγμή που η φάλαινα αναδύεται στην επιφάνεια για να πάρει ανάσα. Κατά την εκπνοή της, εκτοξεύει με δύναμη έναν πίδακα νερού και χαρακτηριστικούς υδρατμούς, οι οποίοι έφτασαν σε ύψος ακόμη και τα 5 μέτρα, αφήνοντας άφωνους τους αυτόπτες μάρτυρες.
Βίντεο που δείχνει τη φάλαινα να κολυμπά στη θάλασσα στα Καμένα Βούρλα:
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το ζώο κάνει βόλτες στη περιοχή αφού προηγουμένως έχει καταγραφεί στις 31 Μαΐου στα ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας, στις 10 Ιουλίου στο Μαλιακό κόλπο.
Γιατί ξαφνιάζει τους επιστήμονες η παρουσία της στα ρηχά
Αν και οι φυσητήρες αποτελούν μόνιμους κατοίκους της Μεσογείου, η παρουσία τους σε κλειστούς κόλπους, όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός, και σε ιδιαίτερα ρηχά νερά, όπως ο Μαλιακός, δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ μέχρι σήμερα.
Πρόκειται για ένα είδος που λατρεύει τα μεγάλα βάθη και τις θαλάσσιες τάφρους, καθώς εκεί κυνηγά την τροφή του, που αποτελείται κυρίως από μεγάλα καλαμάρια και άλλα κεφαλόποδα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι η φάλαινα να εισήλθε στην περιοχή από το στενό του Αρτεμισίου, καθώς το φυσικό της περιβάλλον βρίσκεται στη βαθιά λεκάνη των Βορείων Σποράδων.
Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα θαλάσσια κήτη συχνά μπερδεύονται από τους έντονους θορύβους της θάλασσας , χάνουν τον προσανατολισμό τους και τείνουν να ακολουθούν μεγάλα καράβια, καταλήγοντας έτσι σε αφύσικα για αυτά σημεία.
Οδηγίες ασφαλείας: Φιλικό είδος, αλλά με τεράστιο μέγεθος
Οι ειδικοί σπεύδουν να καθησυχάσουν το κοινό, τονίζοντας ότι οι φυσητήρες είναι εξαιρετικά ειρηνικά και φιλικά προς τον άνθρωπο ζώα, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού για τους λουόμενους.
Ωστόσο, λόγω του τεράστιου όγκου και του βάρους τους, συνιστάται η παρατήρηση του θηλαστικού πρέπει να γίνεται αυστηρά από απόσταση ασφαλείας.