Συνθήκες εξαιρετικής επικινδυνότητας διαμορφώνονται για αύριο, Τετάρτη (22/7), καθώς το κύμα καύσωνα, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους και παρατεταμένη ξηρασία, θέτει τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, προβλέποντας ότι ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο αναμένεται να επικαιροποιηθεί αύριο το πρωί, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη Θεσσαλία (41-42°C, με τοπικές κορυφώσεις στους 43°C), την Ανατολική Στερεά (41-42°C, με την Αττική στους 40-41°C) και την Ανατολική Πελοπόννησο (41-42°C).

Επιφυλακή τύπου «Red Code»

Υπό το βάρος των επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών, συνεδρίασαν σήμερα (21/7) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και, ακολούθως, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Η σύγκληση έγινε έπειτα από εντολή του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, παρουσία του αρμόδιου υπουργού, Ευάγγελου Τουρνά. Η Επιτροπή προειδοποίησε ότι το φονικό κοκτέιλ ζέστης, αέρα και χαμηλής υγρασίας ευνοεί την ταχύτατη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο κ. Τουρνάς συνέστησε στους πολίτες να πειθαρχούν στις οδηγίες των Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα «που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά», ενώ τόνισε ότι το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε ετοιμότητα, «μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής».

Περιγράφοντας τη δραματική εικόνα για το επόμενο 24ωρο, ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πριν από λίγο ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η οποία, σε συνδυασμό με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, δείχνει ότι αύριο θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Σύμφωνα με τον χάρτη, πολλές περιοχές της χώρας μας βρίσκονται σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Κεντρική Στερεά, η Εύβοια, η βόρεια, η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος, καθώς και η Ρόδος, θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Επίσης, οι περιοχές της Φθιώτιδας, της Λαμίας, του Αλμυρού, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Αργολίδας και της Κορινθίας θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5».

«Συνθήκες που θυμίζουν Μάτι»

Αν και εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Στρατού, της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού, της Δασικής Υπηρεσίας, των ΟΤΑ, του ΕΚΑΒ και των εθελοντών, ο κ. Τουρνάς έκανε δραματική έκκληση: «Θέλω να επισημάνω ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Καλώ τον κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αύριο, γιατί η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο».

Μάλιστα, παρομοίασε τις επερχόμενες καιρικές συνθήκες με αυτές περασμένων εθνικών τραγωδιών: «Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι. Άρα, λοιπόν, όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, οι πολίτες, η Πολιτεία και η Πολιτική Προστασία, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα. Και όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την προστασία της ζωής, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, της περιουσίας του καθενός, αλλά και του δασικού μας πλούτου, που είναι περιουσία όλων μας».

Ο χάρτης κινδύνου και οι περιοχές στο «κόκκινο»

Με βάση τα δεδομένα της ΓΓΠΠ, αύριο (22/7) προβλέπεται Ακραίος Κίνδυνος (Κατηγορία 5) για:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Αργολίδας, Κορινθίας)

Σε Πολύ Υψηλό Κίνδυνο (Κατηγορία 4) τοποθετούνται:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Φωκίδας, Εύβοιας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Ρόδου)

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έθεσε επίσημα τις παραπάνω περιοχές (Αττική, Θεσσαλία και τις προαναφερθείσες Περιφερειακές Ενότητες) σε καθεστώς κινητοποίησης (Red Code). Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αυτών των ζωνών καλούνται να συγκαλέσουν κατεπειγόντως τα Συντονιστικά τους Όργανα (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για βέλτιστο συντονισμό.

Οι περιοχές που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς την Τρίτη

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της Τρίτης (21/7) καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.4°C.

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 21 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C σε 17 σταθμούς (περίπου το 3% του συνόλου) και τους 27°C σε 157 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).

Μέτρα πρόληψης και γενική επιφυλακή

Το αρμόδιο Υπουργείο ζητά από τους πολίτες να απέχουν αυστηρά από κάθε δραστηριότητα που δημιουργεί σπινθήρες ή φλόγα (όπως χρήση δισκοπρίονων, ηλεκτροκολλήσεων, υπαίθριων ψησταριών, κάπνισμα μελισσών, πέταμα τσιγάρων, κάψιμο χόρτων/κλαδιών). Υπενθυμίζεται δε ότι η καύση αγρών απαγορεύεται ολικά. Αν κάποιος αντιληφθεί εστία φωτιάς, πρέπει να καλέσει αμέσως το 199.

Στο πεδίο, η Πυροσβεστική τίθεται σε γενική επιφυλακή. Θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι απαγόρευσης κυκλοφορίας στα δάση, ενώ εναέρια μέσα (αεροσκάφη έμφορτα με νερό) και drones (ΣΜΗΕΑ) θα πραγματοποιούν διαρκείς περιπολίες. Στο έδαφος, απλώνονται δυνάμεις των ΜΕΤΠΕ, των ΕΜΟΔΕ και των Ανακριτικών Κλιμακίων (ΔΑΕΕ).

Στο επιχειρησιακό κέντρο (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα υπάρχει διαρκής φυσική παρουσία συνδέσμων από όλους τους φορείς (ΓΕΕΘΑ, ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, ΕΛ.ΚΕ.Δ., Σύλλογο Προστασίας Ζώων), ενώ ο Στρατός θα στελεχώσει τα πυροφυλάκια του 24 ώρες το 24ωρο. Σε διασπορά βρίσκονται ήδη μηχανήματα έργου και υδροφόρες, με όλες τις κρατικές δομές, τα δίκτυα ενέργειας (ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ) και το ΕΚΑΒ να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.

Στο σημερινό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας έλαβαν μέρος κορυφαία στελέχη, μεταξύ των οποίων: ο αρχηγός του Π.Σ., Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο γενικός διευθυντής Δασών ΥΠΕΝ, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο διοικητής της Δ.Ι.Κ.Α.Φ.Κ.Α. Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο διοικητής του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος και ο διευθυντής του Κλάδου Α’ του Λιμενικού Σώματος, Υποναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Χριστιανός.

Το «παρών» έδωσαν επίσης εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αττικής (Π. Μπαϊρακτάρης), ο συντονιστής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λ. Τζούμης), οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας (Σ. Μουρίκης) και Αργολίδας (Β. Σιδέρης), ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Πελοποννήσου (Η. Πανταζόπουλος), ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας (Κ. Πνευματικός) και η διευθύντρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε. Πορίχη). Συμμετείχαν επίσης ο γενικός διευθυντής Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Σκιαθίτης, η διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, Καλλιόπη Σαλτερή, καθώς και λοιποί επιτελείς από την ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό, τις Περιφέρειες και τον ΑΔΜΗΕ.