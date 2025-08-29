Η υπόθεση του 5χρονου παιδιού από τα Καμίνια, που βρέθηκε κλειδωμένο μόνο του στο σπίτι της οικογένειάς του, έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Το παιδί εντοπίστηκε να φωνάζει από το μπαλκόνι, ενώ οι Αρχές έχουν ήδη αποφασίσει την απομάκρυνσή του από την οικογένεια λόγω παραμέλησης, και αναμένεται να μεταφερθεί στην οικογένεια του πατέρα του.

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ανέφερε πως το όλο θέμα έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις απ’ ό,τι θα έπρεπε, λέγοντας χαρακτηριστικά,«ότι δεν πρόκειται και για δολοφονία».

Η ίδια υποστηρίζει ότι το μόνο λάθος που έγινε, ήταν ότι η κόρη της άφησε το παιδί μόνο του, όταν πήγε για λίγο στο περίπτερο.

Από την πλευρά της, η 19χρονη κόρη της μητέρας, που κλείδωσε το παιδί στο σπίτι και έφυγε για λίγο, επεσήμανε πως δεν περίμενε ότι το μικρό θα ανέβαινε στο μπαλκόνι.

Εξήγησε πως η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ενώ η μεγαλύτερη αδερφή της, ήταν επίσης στο σπίτι.

Η μητέρα που βρισκόταν για κηδεία στην Καλαμάτα, ενημερώθηκε για το περιστατικό από την 19χρονη.

Παρά τη σοβαρότητα του γεγονότος, επέλεξε να μην επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και έχει δημιουργήσει έντονη συζήτηση σχετικά με την ευθύνη και τη φροντίδα των ανηλίκων.