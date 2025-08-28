Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η 19χρονη, η οποία κατηγορήθηκε για έκθεση ανηλίκου, καθώς άφησε τον 5χρονο αδελφό της μόνο του στο μπαλκόνι του σπιτιού τους στα Καμίνια.

Η νεαρή εμφανίστηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά χωρίς νομική εκπροσώπηση, ενώ αργότερα έφτασε από την Καλαμάτα και η μητέρα της, προκειμένου να καταθέσει υπέρ της.

Σε ότι αφορά τα δύο ανήλικα αδέρφια, τον 5χρονο και την 17χρονη, με απόφαση του εισαγγελέα αναμένεται να επιστρέψουν στην οικογενειακή τους εστία.

Μητέρα και κόρη, που άφησε το παιδί μόνο και κλειδωμένο στο σπίτι, υποστήριξαν σε δηλώσεις τους στο MEGA πως η υπόθεση έχει πάρει υπερβολική διάσταση και παρουσιάστηκε πολύ πιο δραματικά απ’ ό,τι πραγματικά συνέβη.

«Όπως κάνανε τόσο, τι να πω, τόσο τραγικό το πράγμα που σαν να έγινε καμιά δολοφονία. Πρέπει να τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της 19χρονης, που το βράδυ της περασμένης Τρίτης κλείδωσε το πεντάχρονο αδερφάκι της στο σπίτι και βγήκε για να πάει στο περίπτερο, όπως λέει. «Και εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο γιατί θέλω να πάω να του πάρω δύο-τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει. Αλλά εγώ δεν περίμενα το παιδάκι θα μου ανέβει στο μπαλκόνι. Ήτανε και η άλλη μου η αδερφή. Είναι 17, είναι ενήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, ναι, εγώ το έχω κλειδώσει».