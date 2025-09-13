Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12/9, στις 23:10, στην οδό Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια, με θύμα μια 16χρονη κοπέλα.

Η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών, όταν, μετά τη διέλευση ενός μπλε φορτηγού, προχώρησε μαζί με άλλη κοπέλα.

Καθώς βρίσκονταν ήδη στη διάβαση, όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα τις αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να φρενάρει απότομα και να παρασύρει τη 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, όπως καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα καταστήματος.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς της ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου παραμένει άφαντος.

Στο σημείο που έγινε το ατύχημα, βρίσκεται παιδική χαρά με τους κατοίκους να καταγγέλλουν φαινόμενα αυξημένης ταχύτητας από τους οδηγούς παρά την ύπαρξη της διάβασης.

Ο οδηγός του οχήματος αναζητείται.