Το ηχητικό απόσπασμα με τη συνομιλία του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, με έναν από τους κατηγορουμένους και φερόμενου ως «εγκεφάλου» της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, φέρνει στο φως η «Ζούγκλα».

Η συγκεκριμένη συνομιλία, περιλαμβάνεται σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία που αφορά την υπόθεση της αποκαλούμενης «Κρητικής μαφίας».

Ο Πάνος Καμμένος, φέρεται να συνομιλούσε με ένα από τα ηγετικά πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης, που προσπαθούσε να ασκήσει επιρροή, προκειμένου να εγκαταστήσει συγκεκριμένο πρόσωπο στον θρόνο του Μητροπολίτη.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων στον φερόμενο ως αρχηγό της «Κρητικής μαφίας»:

«Στις 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι…»

Ακούστε το ηχητικό:

Συγκεκριμένα, στις καταγραφές του «κοριού» της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος ακούγεται να ζητά από τον πρώην υπουργό μεσολάβηση για την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Στο κομμάτι της δικογραφίας που έχει σταλεί στις αρμόδιες αρχές και αφορά την καταπάτηση και πώληση έκτασης που ανήκει στη Μονή Αγίας Τριάδας Χανίων αλλά και στους εκβιασμούς προκειμένου να μη διεκδικήσει πίσω την καταπατημένη έκταση των 175 στρεμμάτων το Μοναστήρι, αναφέρεται:

«Εις εκ των κατηγορούμενων ως εγκεφάλων της μαφίας της Κρήτης διαπιστώνεται ότι διατηρεί επαφές με συγκεκριμένο Αρχιμανδρίτη, τον Μελχισεδέκ ο οποίος έχει τη φιλοδοξία να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, εκλογή που έχει προγραμματισθεί να γίνει τον Οκτώβριο…»

Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος προκειμένου να μεσολαβήσει για την εκλογή του συγκεκριμένου Αρχιμανδρίτη, του ζητά ως αντίτιμο κομμάτι των Ιερών οστών του Αγίου Λαζάρου που έχει ο ιερωμένος στην κατοχή του.

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας, αναφέρεται ότι στις 12 Αυγούστου ο κατηγορούμενος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο.

Σε αυτήν του μιλάει για τον Αρχιμανδρίτη και υποστηρίζει ότι είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους. Δεν παραλείπει να επισημάνει στον κ. Καμμένο ότι ο Αρχιμανδρίτης είναι ιδιαίτερα αγαπητό, φιλικό του πρόσωπο. Μάλιστα, ζητά από τον πρώην υπουργό να επικοινωνήσει ο ίδιος ο αρχιμανδρίτης μαζί του, πλην όμως ο κ. Καμμένος αρνείται την άμεση επικοινωνία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Φέρεται μάλιστα να λέει στον κατηγορούμενο ξενοδόχο να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη την βεβαιότητά του ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα, θα πραγματοποιηθεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο κατηγορούμενος στέλνει μήνυμα στον Πάνο Καμμένο με το όνομα του αρχιμανδρίτη και τη φράση «για Δεσπότης Χανίων».

Πιο συγκεκριμένα ο διάλογος έχει ως εξής:

Αρχηγός Οργάνωσης: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Αρχηγός Οργάνωσης: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Αρχηγός Οργάνωσης: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.

Πάνος Καμμένος: Στις 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.

Αρχηγός Οργάνωσης: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω.

Αρχηγός Οργάνωσης: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Τι απαντά ο Πάνος Καμμένος

Τη δική του εκδοχή για τη συνομιλία του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που έχει καταγράψει η ΕΛ.ΑΣ, έδωσε ο Πάνος Καμμένος μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Power Talk.

Ο ίδιος δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο τον οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά όταν ήταν στη ΝΔ. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε στο τέλος δεν έκανε τίποτα. Είπε χαρακτηριστικά: «ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Αργότερα προχώρησε και σε ανάρτηση για το θέμα στο X, γράφοντας:

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….»

Τα… γνήσια Λείψανα των Αγίων και το κομμάτι του Τιμίου Ξύλου

Στη συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία του κατηγορουμένου με τον Αρχιμανδρίτη, στην οποία ο τελευταίος ζητά από τον πρώτο να επιμείνει ώστε ο πρώην υπουργός να πιέσει άμεσα για την εκλογή του στη θέση του Μητροπολίτη «αφού οι κινήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου» και δεν παραλείπει να ευχαριστήσει για τη δωρεά του κατηγορουμένου στην Εκκλησία.

Ακόμη, στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος, σε άλλη επικοινωνία του με τον Αρχιμανδρίτη, υποστηρίζει ότι είχε και δεύτερη επικοινωνία για το θέμα της εκλογής με τον κ. Καμμένο, ενώ στη συνέχεια διαπραγματεύεται με τον ιερωμένο για να καταφέρει να βρει κομμάτι του αυθεντικού Τιμίου Ξύλου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο Μελχισεδέκ υποστηρίζει ότι κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα αποδώσει στον ξενοδόχο γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου, το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του.

Ο κατηγορούμενος ρωτάει τον Μελχισεδέκ αν είναι όντως γνήσιο το Λείψανο, ή αν είναι ψεύτικο από ζώο και ο Μελχισεδέκ, αστειευόμενος, του αναφέρει τη φράση «σκάσε ρε μαλ**α, μη λες μαλ****ς», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή διαθέτει μεγάλη ποσότητα, θα του αποδώσει ένα τεμάχιο.

Ο κατηγορούμενος για δεύτερη φορά ζητάει να αποκτήσει τεμάχιο του Τίμιου Ξύλου και ο Μελχισεδέκ του απαντάει ότι η ποσότητα που διαθέτει ο ίδιος είναι απειροελάχιστη και είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα σταυρό. Του λέει, επίσης, ότι την προμηθεύτηκε μετά από διαμεσολάβηση που πραγματοποίησε στο Φανάρι.