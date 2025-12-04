Αύριο από τις 6 το πρωί θα κυκλοφορήσουν κανονικά τα ταξί. Αναστέλλεται η παράταση για τις επιπλέον 24 ώρες απεργίας που θα έκαναν οι ταξιτζήδες.

Ωστόσο, θα βγουν στους δρόμους για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό εν μέσω κακοκαιρίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σ.Α.Τ.Α.

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων».