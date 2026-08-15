Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, παραμονή Δεκαπενταύγουστου στο Καπανδρίτι. Ειδικότερα, το δυστύχημα συνέβη στο ύψος της τσιμεντένιας γέφυρας.

Μια γυναίκα, 74 ετών κινούμενη προς Βαρνάβα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε σε ρέμα βάθους 2,5 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε την οδηγό στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.