Μυστήριο αποτελεί ο τραγικός θάνατος του 59χρονου οδηγού ταξί που βρέθηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο που σημειώθηκε η τραγωδία, ανέφεραν ότι ο 59χρονος βρισκόταν μέσα στο παρκαρισμένο του όχημα για περίπου 50 λεπτά, μπροστά από την πύλη Ε4 του λιμανιού.

Έγιναν αναφορές για έναν άνδρα, ο οποίος τον πλησίασε με σκοπό να του μιλήσει και έπειτα ο οδηγός ταξί έβαλε μπροστά, ανέπτυξε ταχύτητα και φέρεται να κατέληξε στη θάλασσα.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις Λιμενικές Αρχές, οι οποίες αναζήτησαν και εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο.

Δείτε εικόνες από την επιχείρηση του Λιμενικού:

Το χρονικό της τραγωδίας

Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές νωρίς το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, μετά την αναφορά για πτώση του οχήματος στη θάλασσα, μέσα στον χώρο του κεντρικού λιμανιού.

Διασώστες και λιμενικοί έσπευσαν στο σημείο για την επιχείρηση εντοπισμού του ταξί, ενώ αρχικά δεν είχε γνωστοποιηθεί αν υπήρχε άνθρωπος μέσα στο όχημα.

Επιτόπου έφτασε κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Δύτες με φακούς υψηλής δέσμης καταδύθηκαν για να εντοπίσουν το όχημα στα νερά του λιμανιού και μέσα σε αυτό βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό.

Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Το περιστατικό σημειώθηκε στην ζώνη του επιβατικού λιμένα, από όπου αναχωρούν τα πλοία της γραμμής.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε εντός του λιμανιού ο 59χρονος, καθώς ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, λάθος χειρισμό ή αυτοκτονία.