Ένα νέο βίντεο που καταγράφει τη συνεχή εκπαίδευση και το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Με φόντο το Αιγαίο, τα πλάνα αποτυπώνουν την απαιτητική δραστηριότητα των στρατιωτικών δυνάμεων τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα, αναδεικνύοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται οι καθημερινές επιχειρησιακές ασκήσεις.

Η δραστηριότητα εξελίσσεται αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, με τις μονάδες να περνούν από τη νύχτα στην ημέρα εν μέσω απαιτητικών σεναρίων.

Όπως επισημαίνει το ΓΕΣ στη σχετική ανάρτησή του, με τίτλο «Κάπου στο Αιγαίο», η ένταση στην εκπαίδευση αποτελεί τον βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στην πράξη, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική παρουσία και την προάσπιση της κυριαρχίας στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου.