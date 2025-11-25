Η σημερινή μέρα είναι δύσκολη για τους οδηγούς, καθώς μια καραμπόλα με 4 αυτοκίνητα συνέβη στην Αττική Οδό στο ύψος Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα και έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις.
Οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να έχουν υπομονή.
Δείτε την ανάρτηση της Αττικής Οδού:
Σύγκρουση μεταξύ τεσσάρων οχημάτων ύψος Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αριστερή λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις. https://t.co/0svTrvRShS
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 25, 2025
Οι καθυστερήσεις αυτή την στιγμή στους δρόμους είναι οι εξής:
- Καθυστερήσεις 20΄-25΄από Παιανία έως Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
- Καθυστερήσεις 10΄-15΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
- Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,
- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.