Η σημερινή μέρα είναι δύσκολη για τους οδηγούς, καθώς μια καραμπόλα με 4 αυτοκίνητα συνέβη στην Αττική Οδό στο ύψος Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα και έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να έχουν υπομονή.

Δείτε την ανάρτηση της Αττικής Οδού:

Σύγκρουση μεταξύ τεσσάρων οχημάτων ύψος Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αριστερή λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις. https://t.co/0svTrvRShS — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 25, 2025

Οι καθυστερήσεις αυτή την στιγμή στους δρόμους είναι οι εξής: