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Δύο διαδοχικά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Σταυρού κοντά στην Παναγία Χαρακιανή με κατεύθυνση το Μπαλί.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το πρώτο περιστατικό αφορούσε καραμπόλα οκτώ οχημάτων στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, ευτυχώς χωρίς αναφορές για τραυματίες.

Δεύτερο τροχαίο λίγα μέτρα μακριά

Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων καταγράφηκε σχεδόν ταυτόχρονα και δεύτερο συμβάν, όταν αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με άλλο όχημα, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Λόγω της έντονης υγρασίας που καταγράφεται στο συγκεκριμένο σημείο, το οδόστρωμα έχει καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνο και ολισθηρό για τους διερχόμενους οδηγούς.

Βίντεο από το σημείο: