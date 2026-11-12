Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το απόγευμα της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου, στην οδό Χαμοστέρνας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περίπου πέντε με έξι αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση δεν έχουν αναφερθεί, μέχρι αυτή την ώρα, σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα είναι εμφανείς.

Το άμεσο αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν να προκληθεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η κατάσταση στον δρόμο είναι ασφυκτική, καθώς η κίνηση, η οποία είναι ούτως ή άλλως αυξημένη τις απογευματινές ώρες αιχμής, έχει επιβαρυνθεί δραματικά, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών που διέρχονται από το σημείο.

Συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση να οπλιστούν με υπομονή ή, εναλλακτικά, να επιλέξουν διαφορετικές διαδρομές για να αποφύγουν την ταλαιπωρία, μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των οχημάτων και την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Βίντεο της «Ζούγκλας» από το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο: