Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς που επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, καθώς το απόγευμα της Κυριακής (6/9), σημειώθηκε καραμπόλα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν συνολικά έξι οχήματα, έλαβε χώρα στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πολλαπλή σύγκρουση παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.

Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα και τον αριθμό των εμπλεκόμενων οχημάτων, δεν καταγράφηκε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντικό μποτιλιάρισμα, με τις ουρές των ακινητοποιημένων οχημάτων να εκτείνονται σε μήκος χιλιομέτρων. Η κυκλοφορία άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά, καθώς τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).