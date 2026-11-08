Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή, στη λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Παπανδρέου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Η σύγκρουση προκάλεσε δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με καθυστερήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα διερευνώνται.