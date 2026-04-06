Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου 2026 στη Δραπετσώνα, εξαιτίας της σύγκρουσης πέντε οχημάτων στην Περιφερειακή Δραπετσώνας, στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία φορτηγά και δύο επιβατικά αυτοκίνητα. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο, προκαλώντας έντονη συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή.

Ανάμεσα στα εμπλεκόμενα οχήματα βρίσκεται και ένα βυτιοφόρο που μεταφέρει υγρά καύσιμα, από το οποίο έχει διαπιστωθεί διαρροή στο οδόστρωμα. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο για τη διαχείριση της κατάστασης και την αποτροπή κινδύνου. Για λόγους ασφαλείας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Περιφερειακής Δραπετσώνας, με εκτροπή των οχημάτων σε εναλλακτικές διαδρομές, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης και καθαρισμού του οδοστρώματος.

Μέχρι στιγμής, οι πρώτες ενδείξεις δεν κάνουν λόγο για σοβαρούς τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση των επιβαινόντων.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή της Δραπετσώνας και προς Πειραιά καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν το σημείο, καθώς η κυκλοφορία αναμένεται να παραμείνει «επιβαρυμένη», έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.