Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Κύμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση των οχημάτων υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών και του ΕΚΑΒ.

Η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα παραμένει κλειστή, γεγονός που έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία, προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να βοηθήσει στην απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Η ανακοίνωση της Αττικής Οδού: