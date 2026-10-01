Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, με την κίνηση να έχει επιβαρυνθεί από το ύψος της Μεταμόρφωσης.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε από σύγκρουση πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς από την «καραμπόλα».